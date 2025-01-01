Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Выставочный променад, большая экспозиция Степана Эрьзи и синтез поэзии с артом Центральный выставочный зал обнародовал план работы на 2025 год Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Центральном выставочном зале (ЦВЗ) завершилась работа большой экспозиции «Городу нужен герой» (6+), посвящённой пермскому звериному стилю. В наступившем году посетители выставочной площадки увидят ещё несколько масштабных проектов, в том числе представляющих необычные форматы, которых в выставочной практике Перми ещё не было.

В целом в течение 2025 года в основном помещении Центрального выставочного зала планируется провести десять выставок, а в пространстве «Другие круги» — 14.

Среди предстоящих выставочных проектов можно выделить несколько экспозиций, которые отличаются масштабом и необычным кураторским подходом.

19 февраля откроется персональная выставка петербургского художника Петра Фролова «Письма друзьям» (6+). Пётр Фролов — известный в Прикамье живописец и график, постоянный участник «Арт-Перми», автор картин в жанре фэнтези, поклонник Прикамского севера и романа Алексея Иванова «Сердце Пармы». На протяжении многих лет он работает над живописными сериями «Русская азбука», «Английская азбука» и «Письма друзьям», в которых живопись сочетается с каллиграфией. Работы Петра Фролова в этих сериях возрождают средневековое искусство инициалов, украшавших иллюминированные манускрипты.

В экспозиции в Центральном выставочном зале будут показаны все три знаменитые серии. Выставка будет работать до 16 марта.

Александр Репин. «Кама»

Вадим Зубков

На 24 апреля намечен вернисаж совместного проекта ЦВЗ и галереи «Марис-арт», посвящённого 80-летию победы в Великой Отечественной войне. «Я вернусь…» (6+) — это не одна выставка, а выставочный променад, в который войдут три пространства — ЦВЗ, «Другие круги» и «Марис-арт». Посетители смогут пройти через все три экспозиции, посвящённые творчеству пермских художников-фронтовиков.

В 2025 году арт-общественность будет отмечать 100-летие со дня рождения двух пермских художников-классиков — Ивана Борисова и Александра Репина. Именно их наследие, а также работы Ивана Бакулина, Анатолия Дёмина, Валентина Дудина, Степана Колюпанова, Олега Коровина, Виктора Кузина, Николая Можарского, Фарита Мухайлова, Леонида Попова, Ивана Сыкулёва, Афанасия Трапезникова, Анатолия Тумбасова и Владимира Чествилова составят основу экспозиции.

По замыслу кураторов, в экспозицию войдут послевоенные работы художников-фронтовиков, посвящённые мирной жизни. В основном это пейзажная живопись, благодаря которой фронтовики залечивали психологические раны.

Экспозицию дополнят произведения современных скульпторов, которые вторят живописным работам фронтовиков в пластических образах.

Художественная аллея «Я вернусь…» будет работать бесплатно для посетителей.

Фото: Международный фонд искусств имени Степана Эрьзи

В дни Дягилевского фестиваля откроется выставка «Эрьзя. История одной коллекции» (6+), посвящённая творчеству крупнейшего скульптора-модерниста, работавшего в России в ХХ веке. Степан Эрьзя в некотором роде «двойник» прикамского художника Петра Субботина-Пермяка: в его творчестве так же переплетаются национальные мотивы и революционное мышление истинного модерниста, и даже принцип выбора псевдонима один и тот же — оба взяли в качестве собственного имени этноним, название народа, к которому принадлежали.

Разница в том, что Степан Нефёдов (таково настоящее имя Эрьзи) прожил гораздо дольше Петра Субботина, прославился во всём мире и стал для человечества «русским Роденом». Его работы хранятся во многих крупнейших музеях планеты.

«Он, несомненно, очень сильный и очень своеобразный великий художник, — писала в 1927 году газета Daily Mail. — Его оригинальное искусство ясно показывает, что Степан Эрьзя вдохновлён образом человека и что его гений своеобразен и совершенно независим от других современных художников…

…Эрьзя уверенно работает как по мрамору, так и по дереву. В обоих случаях он точно передаёт свой объект. В работах из камня у Степана Эрьзи соблюдается правильная геометрия тела, чего иногда не хватало и у Родена. То же самое мы видим и в его работах из дерева, отличающихся необычайно изящным великолепием».

Выставка создаётся в содружестве с Международным фондом искусств имени Степана Дмитриевича Эрьзи.

В августе ЦВЗ будет принимать оригинальный проект «Слово» (6+), куратором которого стал скульптор Юрий Шикин — автор бронзовых зверушек, которые «живут» рядом с выставочным залом. Он задумал создать пространство, где слово становится источником вдохновения для художников разных жанров и направлений. Основная идея выставки — показать, как слово влияет на создание произведений искусства, какие формы оно рождает и какое воздействие оказывает на формирование художественного образа.

Среди авторов, чьи работы войдут в экспозицию, художники Юрий Шикин, Максим Нурилин, Егор Субботин, Татьяна Нечеухина, а также поэт Андрей Мансветов и кинематографист Владимир Соколов.

В самом конце выставочного года (вернисаж запланирован на 1 декабря) откроется экспозиция, посвящённая 100-летию Коми-пермяцкого округа (6+). Её содержание пока в разработке.

Среди 14 выставок, запланированных в пространстве «Другие круги», можно выделить проект, посвящённый творчеству модельера Пермского дома моделей Елены Обориной (6+).

«Другие круги» условно можно назвать женской выставочной площадкой: на протяжении всего своего существования это оригинальное пространство представляет женский взгляд на мир и искусство.

Автором идеи и куратором выставки о творчестве Обориной стала доцент Пермского филиала Высшей школы Экономики Юлия Папушина. Елена Петровна Оборина окончила знаменитый Московский текстильный институт, который выпускал элиту советского моделирования. С 1968 по 1972-й Елена Петровна работала в Пермском доме моделей одежды.

Экспозиция расскажет о жанре модного эскиза и его роли в дизайнерском процессе, об особенностях советского образования в области моделирования одежды, работы модельера с элементами народного костюма и культурным наследием региона, а также с историческим костюмом разных эпох.

На выставке планируется представить более 30 графических работ Елены Петровны, созданных во время обучения в Текстильном институте и работы в ПДМО. Их дополнят реальные костюмы из фонда Пермского краеведческого музея.

В пространстве выставки пройдут образовательные встречи-лектории с Евгенией Бажиной, заведующей отделом редких книг библиотеки им. А.М. Горького, на тему «Журналы мод XX века в фондах Горьковки» и с дизайнером Людмилой Карнауховой — на тему «Народный костюм глазами современного дизайнера».

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В ближайших планах Центрального выставочного зала — выставка Пермского отделения Союза художников России «Над миром мир» (6+), которая будет работать с 4 по 13 февраля.





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