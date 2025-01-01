Юля Баталина

Юлия Баталина

редактор отдела культуры ИД «Компаньон»

Выставочный променад, большая экспозиция Степана Эрьзи и синтез поэзии с артом

Центральный выставочный зал обнародовал план работы на 2025 год

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Центральный выставочный зал

  Константин Долгановский

В Центральном выставочном зале (ЦВЗ) завершилась работа большой экспозиции «Городу нужен герой» (6+), посвящённой пермскому звериному стилю. В наступившем году посетители выставочной площадки увидят ещё несколько масштабных проектов, в том числе представляющих необычные форматы, которых в выставочной практике Перми ещё не было.

В целом в течение 2025 года в основном помещении Центрального выставочного зала планируется провести десять выставок, а в пространстве «Другие круги» — 14.

Среди предстоящих выставочных проектов можно выделить несколько экспозиций, которые отличаются масштабом и необычным кураторским подходом.

19 февраля откроется персональная выставка петербургского художника Петра Фролова «Письма друзьям» (6+). Пётр Фролов — известный в Прикамье живописец и график, постоянный участник «Арт-Перми», автор картин в жанре фэнтези, поклонник Прикамского севера и романа Алексея Иванова «Сердце Пармы». На протяжении многих лет он работает над живописными сериями «Русская азбука», «Английская азбука» и «Письма друзьям», в которых живопись сочетается с каллиграфией. Работы Петра Фролова в этих сериях возрождают средневековое искусство инициалов, украшавших иллюминированные манускрипты.

В экспозиции в Центральном выставочном зале будут показаны все три знаменитые серии. Выставка будет работать до 16 марта.

А. Репин Кама

Александр Репин. «Кама»
  Вадим Зубков

На 24 апреля намечен вернисаж совместного проекта ЦВЗ и галереи «Марис-арт», посвящённого 80-летию победы в Великой Отечественной войне. «Я вернусь…» (6+) — это не одна выставка, а выставочный променад, в который войдут три пространства — ЦВЗ, «Другие круги» и «Марис-арт». Посетители смогут пройти через все три экспозиции, посвящённые творчеству пермских художников-фронтовиков.

В 2025 году арт-общественность будет отмечать 100-летие со дня рождения двух пермских художников-классиков — Ивана Борисова и Александра Репина. Именно их наследие, а также работы Ивана Бакулина, Анатолия Дёмина, Валентина Дудина, Степана Колюпанова, Олега Коровина, Виктора Кузина, Николая Можарского, Фарита Мухайлова, Леонида Попова, Ивана Сыкулёва, Афанасия Трапезникова, Анатолия Тумбасова и Владимира Чествилова составят основу экспозиции.

По замыслу кураторов, в экспозицию войдут послевоенные работы художников-фронтовиков, посвящённые мирной жизни. В основном это пейзажная живопись, благодаря которой фронтовики залечивали психологические раны.

Экспозицию дополнят произведения современных скульпторов, которые вторят живописным работам фронтовиков в пластических образах.

Художественная аллея «Я вернусь…» будет работать бесплатно для посетителей.

Степан Эрьзя

Фото: Международный фонд искусств имени Степана Эрьзи

В дни Дягилевского фестиваля откроется выставка «Эрьзя. История одной коллекции» (6+), посвящённая творчеству крупнейшего скульптора-модерниста, работавшего в России в ХХ веке. Степан Эрьзя в некотором роде «двойник» прикамского художника Петра Субботина-Пермяка: в его творчестве так же переплетаются национальные мотивы и революционное мышление истинного модерниста, и даже принцип выбора псевдонима один и тот же — оба взяли в качестве собственного имени этноним, название народа, к которому принадлежали.

Разница в том, что Степан Нефёдов (таково настоящее имя Эрьзи) прожил гораздо дольше Петра Субботина, прославился во всём мире и стал для человечества «русским Роденом». Его работы хранятся во многих крупнейших музеях планеты.

«Он, несомненно, очень сильный и очень своеобразный великий художник, — писала в 1927 году газета Daily Mail. — Его оригинальное искусство ясно показывает, что Степан Эрьзя вдохновлён образом человека и что его гений своеобразен и совершенно независим от других современных художников…

…Эрьзя уверенно работает как по мрамору, так и по дереву. В обоих случаях он точно передаёт свой объект. В работах из камня у Степана Эрьзи соблюдается правильная геометрия тела, чего иногда не хватало и у Родена. То же самое мы видим и в его работах из дерева, отличающихся необычайно изящным великолепием».

Выставка создаётся в содружестве с Международным фондом искусств имени Степана Дмитриевича Эрьзи.

В августе ЦВЗ будет принимать оригинальный проект «Слово» (6+), куратором которого стал скульптор Юрий Шикин — автор бронзовых зверушек, которые «живут» рядом с выставочным залом. Он задумал создать пространство, где слово становится источником вдохновения для художников разных жанров и направлений. Основная идея выставки — показать, как слово влияет на создание произведений искусства, какие формы оно рождает и какое воздействие оказывает на формирование художественного образа.

Среди авторов, чьи работы войдут в экспозицию, художники Юрий Шикин, Максим Нурилин, Егор Субботин, Татьяна Нечеухина, а также поэт Андрей Мансветов и кинематографист Владимир Соколов.

В самом конце выставочного года (вернисаж запланирован на 1 декабря) откроется экспозиция, посвящённая 100-летию Коми-пермяцкого округа (6+). Её содержание пока в разработке.

Среди 14 выставок, запланированных в пространстве «Другие круги», можно выделить проект, посвящённый творчеству модельера Пермского дома моделей Елены Обориной (6+).

«Другие круги» условно можно назвать женской выставочной площадкой: на протяжении всего своего существования это оригинальное пространство представляет женский взгляд на мир и искусство.

Автором идеи и куратором выставки о творчестве Обориной стала доцент Пермского филиала Высшей школы Экономики Юлия Папушина. Елена Петровна Оборина окончила знаменитый Московский текстильный институт, который выпускал элиту советского моделирования. С 1968 по 1972-й Елена Петровна работала в Пермском доме моделей одежды.

Экспозиция расскажет о жанре модного эскиза и его роли в дизайнерском процессе, об особенностях советского образования в области моделирования одежды, работы модельера с элементами народного костюма и культурным наследием региона, а также с историческим костюмом разных эпох.

На выставке планируется представить более 30 графических работ Елены Петровны, созданных во время обучения в Текстильном институте и работы в ПДМО. Их дополнят реальные костюмы из фонда Пермского краеведческого музея.

В пространстве выставки пройдут образовательные встречи-лектории с Евгенией Бажиной, заведующей отделом редких книг библиотеки им. А.М. Горького, на тему «Журналы мод XX века в фондах Горьковки» и с дизайнером Людмилой Карнауховой — на тему «Народный костюм глазами современного дизайнера».

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В ближайших планах Центрального выставочного зала — выставка Пермского отделения Союза художников России «Над миром мир» (6+), которая будет работать с 4 по 13 февраля.


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