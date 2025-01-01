Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми будет издана детская книга о коми-пермяках ...А также альбом о Евгении Панфилове и исследование старинных травелогов Поделиться Твитнуть

Евгений Панфилов

Архив ИД «Компаньон»

Продолжается подведение итогов ежегодных грантовых конкурсов, которые проводит Центр по реализации проектов в сфере культуры. Победители конкурсов получают гранты министерства культуры Пермского края на реализацию творческих проектов.

Вслед за конкурсами «Арт-резиденция» и «Модернизация музейного дела» подвела итоги «Пермская библиотека». Победителей определяла экспертная комиссия во главе с профессором-литературоведом Борисом Кондаковым. Из 20 проектов, поданных на конкурс, гранты получили девять изданий.

Среди победителей — книга известного пермского литератора Ксении Гашевой «Земля чудес» (6 +). Книга в твёрдом переплёте с цветными иллюстрациями рассажет младшим школьникам о Коми-Пермяцком округе и коми-пермяках. Гран получило издательство «Титул».

Театр «Балет Евгения Панфилова» получил грант на публикацию книги Ларисы Барыкиной «Евгений Панфилов» (12 +). Издание будет состоять из авторского текста, альбома фотографий, раздела «Панфилов: прямая речь», куда войдут фрагменты интервью хореографа, подборки стихов Евгения Панфилова и серии мини-эссе известных в мире театра и культуры людей, рассуждающих о феномене пермского хореографа. Евгению Панфилову в 2025 году исполнилось бы 70 лет.

Ещё один проект-победитель — историко-литературная краеведческая монография «Литературное открытие Урала в травелогах конца XVIII — начала XX века» (12 +), посвящённая формированию образа Урала в записках путешественников. Материалом исследования доктора филологических наук Елены Власовой послужили путевые тексты конца XVIII — начала ХХ века и материалы визуальной истории Урала: почтовые открытки с уральскими видами и фотоиллюстрации в путеводителях.





Кроме того, эксперты поддержали новые выпуски альманаха «Литературная Пермь» (Союз писателей, 16 +) и литературного журнала «Вещь» («Сенатор», 18 +), а также другие проекты Пермской краевой общественной организации Союза писателей России и Берёзовской централизованной библиотечной системы.





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