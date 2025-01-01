Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский театр кукол организует показы спектаклей для больных детей Проект «Театротерапия» получил грант министерства культуры Пермского края Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Пермского театра кукол

Пермский театр кукол приступает к реализации проекта «Театротерапия», направленного на оказание немедицинской помощи детям с тяжёлыми неизлечимыми заболеваниями, находящимся в паллиативном отделении детского хосписа №13.

В 2024 году театр кукол разработал и реализовал для пациентов детского отделения хосписа творческий проект «Театр без ограничений», в рамках которого команда показывала спектакли, устраивала читки детских книг с элементами театрализации и проводила мастер-классы для детей и родителей.

Проект «Театротерапия» является логическим продолжением прошлогоднего проекта. Инициатива, разработанная с учётом опыта работы команды театра кукол в 2024 году, будет реализован с апреля по ноябрь 2025 года на территории хосписа.

Планируется познакомить маленьких пациентов с интерактивными спектаклями из репертуара театра: «Круглый год» (0 +, от 1 года), «Волшебный поезд» (0 +, от 2 лет), «Следуя за воображением» (6 +), «Зайчонок и первый снег» (0 +, от 1 года). Формат интерактивного спектакля прекрасно подходит для пациентов, находящихся в хосписе. Театрализованные мероприятия не требуют деятельного и утомительного участия зрителей и слушателей, дарят положительные эмоции, дают представление об окружающем мире, помогают отвлечься и переключиться. В мероприятиях примут участие и родители (опекуны) маленьких пациентов

Финальной точкой проекта станет показ спектакля «Любопытный щенок» (0+, от 3 лет), который творческая команда театра во главе с режиссёром Натальей Белоусовой и художницей Викторией Ельцовой создала в конце 2024 года специально для пациентов детского хосписа.

Проект «Театротерапия» получил поддержку детской клинической больницы № 13 и министерства здравоохранения Пермского края, а также грант министерства культуры Пермского края.

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