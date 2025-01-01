Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский театр «Новая драма» возвращается к Чехову Марина Оленёва ставит «Три сестры» Поделиться Твитнуть

Актёры театра "Новая драма". Фото: пресс-служба театра

Как стало известно «Новому компаньону», в Камерном театре «Новая драма» готовится премьера «Трёх сестёр» (16+). Художественный руководитель театра Марина Оленёва уже обращалась к творчеству Чехова: её спектакли «Чайка» (16+) и «Дядя Ваня» (16+) имели большой успех у зрителей и критики, участвовали в фестивалях. Спектакль «Чайка» держался в репертуаре более 10 лет.

Марина Оленёва, художественный руководитель театра «Новая драма»:

— В январе 1925 года исполнилось 165 лет со дня рождения Антона Павловича Чехова, а в прошлом году была другая дата, печальная: 120 лет со дня его смерти. С учётом этих дат «Новая драма» решилась на постановку «Трёх сестёр». Я уже работала с этим материалом, но то был учебный студенческий спектакль, теперь же мы решили сделать театральную постановку.

Считается, что Чехов, который был в нашем городе проездом на Сахалин, под «уездным городом», где происходит действие пьесы, имел в виду именно Пермь. Скорее, он написал обобщённый образ губернских городов, через которые проезжал, но Пермь, безусловно, в их числе. Именно поэтому интересно поставить пьесу и разобраться, какие же люди жили тогда, кто были наши предки. Мне как человеку, родившемуся в Перми, чьи предки по материнской линии жили здесь ещё в XIX веке, хочется понять, кто они и кто мы.

Вершинин в пьесе говорит: «После нас люди будут жить по-другому», но прав ли он? Живём ли мы по-другому, и если да, то как?

Тузенбах отвечает ему: «Изменится мода, люди будут летать на воздушных шарах, но жизнь останется такая же».

Театр попытается разобраться в этом вопросе. Для этого в ткань спектакля будут введены монологи актёров, которые от своего имени будут комментировать действие, происходящее на сцене, и поступки своих героев. Попробуем понять, насколько актуальны сегодня слова героинь «В Москву, в Москву».

Премьера спектакля планируется в сентябре. Постановка осуществляется при грантовой поддержке министерства культуры Пермского края.





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