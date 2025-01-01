Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Театр «Балет Евгения Панфилова» начинает работу над диджитал-спектаклем Алексей Расторгуев создаёт собственную версию «Пигмалиона» Поделиться Твитнуть

Алексей Расторгуев / фото: onli-vk.ru

Как рассказала «Новому компаньону» директор театра «Балет Евгения Панфилова», художественный руководитель коллектива Алексей Расторгуев задумал создать первый в истории этого театра диджитал-спектакль — танцевальную постановку с активным использованием цифровых технологий.

Спектакль «Кукла» (12+) должен стать исследованием границ между творцом и творением, приглашением к обсуждению этических вопросов, связанных с развитием технологий. В основе действия — сюжет «Пигмалиона» Бернарда Шоу, осовремененный с точки зрения многочисленных антиутопий о войне с роботами. Вдыхая жизнь в бездушный манекен, наделяя биокуклу чувствительностью, умением мыслить, маэстро-кукольник становится автором катастрофы. В отличие от пьесы Шоу, «Кукла» — история печальная.

Алексей Расторгуев намерен совместить современную авторскую хореографию с видеопроекциями и другими визуальными эффектами.

Спектакль создаётся с грантовой поддержкой министерства культуры Пермского края. Премьера назначена на апрель, в течение года планируется не менее семи представлений.

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