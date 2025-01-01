Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» У театрально-музейного проекта «Юманов» появится продолжение Театр «Открытый код» начинает работу над документальным спектаклем «Кама. Фабрика» Поделиться Твитнуть

"Юманов. Первый рояль". Фото: Никита Лимонов

Пермский иммерсивный театр и театр-лаборатория «Открытый код» начинают работу над новым документальным спектаклем об истории изготовления в Перми музыкальных инструментов. В декабре прошлого года коллектив представил в «Мешковской гостиной» Пермского краеведческого музея спектакль «Юманов. Первый рояль» (12 +) — об изготовителе музыкальных инструментов в купеческой дореволюционной Перми. Новая работа, создающаяся в содружестве с краеведческим музеем, будет его тематическим продолжением.

«Кама. Фабрика» (12 +) — документальный спектакль об истории фабрики музыкальных инструментов «Кама», работавшей в Перми с 1937 по 1996 год и выпускавшей известные на всю страну пианино «Кама». Он будет создан на стыке различных жанров и подходов: документального и музыкального театров с применением техник сторителлинга, вербатима, интервью, документального кино.

Как сообщила драматург, автор проекта Елена Растянис, актёры театра «Открытый код» расскажут историю создания, становления и закрытия предприятия, основываясь на данных архивных документов и воспоминаниях работников фабрики. Специально для спектакля будут записаны интервью с сотрудниками «Камы», которые сами по себе представляют историческую ценность и нуждаются в фиксации и сохранении.

Для погружения в атмосферу производства и создания аутентичного звукового ландшафта фабрики будет написана индустриальная музыка си использованием заводских шумов и звуков, характерных для этого производства.

Спектакль будет построен таким образом, чтобы была возможность показывать его на различных городских площадках, связанных с историей и музыкой. В планах —выступления в Пермском музыкальном колледже, в кафе Lemon Tree и, разумеется, в Доме Мешкова.

Спектакль ставит режиссёр Иван Кустов. Премьера запланирована на осень 2025 года. Проект будет создан при поддержке грантовой программы министерства культуры Пермского края.

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