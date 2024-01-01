Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Театральное краеведение
Документальный театр «Открытый код» представил два пронзительно пермских спектакля
Нам точно не известно, законен ли термин «театральное краеведение», или более верно будет сказать «краеведческий театр». Наверняка что-то подобное существует и в других регионах, но для Перми это новый формат, и документальный театр «Открытый код», который с недавнего времени в нём выступает, открыл настоящую золотую жилу.
«Открытый код» — это творческий дуэт режиссёра Ивана Кустова и драматурга Елены Растянис. Иван Кустов давно присутствует в театральном пространстве Прикамья, но именно в сотрудничестве с Еленой Растянис он создал постановки, по-настоящему убедительные художественно и эмоционально.
Драматургия Растянис на прикамские краеведческие темы — это по-журналистски дотошные расследования, в которых замешаны такие нежные и хрупкие материи, как реальные человеческие судьбы; а её локальный патриотизм — не слепой, а здраво осознающий, что история и миф могут быть перемешаны самым причудливым образом. Плюс ко всему — мощная культурологическая «подкладка», которую обеспечивает эрудиция автора, и совершенно неотразимая ирония, тонкая и добрая.
Очень важно для режиссёра найти своего автора! У него появляется благодатный материал для трактовки: сам текст так и провоцирует на интересные художественные решения.
С 2021 года компания выпустила четыре постановки в коллаборации с различными творческими силами Перми, а последние на сегодняшний день два спектакля вышли практически одновременно: пока в уютном салоне Дома Мешкова под звуки старинного рояля беседовали о судьбе пермского купца и промышленника Юманова, в Сиве репетировали музыкальный спектакль об утопии, которую чуть было не построили в этом, казалось бы, совсем непримечательном селе.
Особенность драматургии Елены Растянис — это «первое лицо». В смысле, что спектакли идут от первого лица: это очень личные рассказы, где автор и герой порой сливаются воедино. Так было в «Батином архиве» (16+), где постоянный актёр «Открытого кода» Михаил Сотников рассказывал историю своих взаимоотношений с отцом, а в новом спектакле «Юманов. Первый рояль» (12+) один из героев — собственно Елена Растянис (её играет актриса «Новой драмы» Елизавета Тарасова), а её собеседница — краевед Татьяна Бахарева в исполнении актрисы Театра-Театра Екатерины Романовой; реальная Бахарева в это время, скорее всего, смотрит на «себя» из зала, во всяком случае, на премьере она присутствовала.
Третий герой, которого играют по очереди актёры ТЮЗа Евгений Замахаев и Артём Радостев, выступает в классическом театральном амплуа простака, задающего «глупые» вопросы. Четвёртый персонаж на сцене — один из лучших пермских пианистов Максим Сон, который скромно сообщает, что будет выполнять функции тапёра, но на самом деле участвует и в разговоре, и в действии.
Это — персонажи сценического действия, но есть и герои, которые в действии не участвуют, хотя речь идёт именно о них. Тема разговора «Елены Растянис» и «Татьяны Бахаревой» — жизнь Дмитрия Юманова, который создал, по некоторым сведениям, первую на Урале фабрику по изготовлению роялей, фортепиано и фисгармоний. «Юманов» — это спектакль и о мастере роялей из старой Перми, и о Татьяне Бахаревой, которая изучает его жизнь.
Действительно ли Юманов был первым в своём деле? История даёт на этот вопрос несколько взаимоисключающих ответов, и все они звучат в расследовании Растянис — Бахаревой; попутно в разговоре оживает старая Пермь, та самая, из одноимённой культовой книги Елены Спешиловой: все эти музыкальные салоны, филармонические общества, музыкальная гостиная Дягилевых, первый — на этот раз действительно, без разночтений первый — на Урале музыкальный театр…
В обстановке гостиной Мешкова, под пристальным взглядом хозяина дома с портрета всё это действительно оживает. Говорят, перед премьерой 19 ноября портрет пытались снять, чтобы проецировать на стену видео… И немедленно вырубилась вся аппаратура! Портрет вернули на место — и всё заработало.
Зрители охотно включаются в игру, принимают участие в «живых картинах» и фотографируются на фоне юмановского рояля, а ведь в коллекции Пермского краеведческого музея есть ещё и фортепиано работы Юманова, очень красивый инструмент.
Спектакль получился такой уютный, что вкусный торт от «Пермских сластей», дегустация которого завершила премьерный вечер, казался его неотъемлемой частью.
Спектакли «Открытого кода» — как правило, работа команды профессионалов. Музыку пишет Геннадий Широглазов, видео делает Ольга Аверкиева… Но спектакль «Метель 5» (12+), премьера которого прошла 23 ноября в Сиве, показал умение Ивана Кустова блестяще работать и с самодеятельными артистами.
Как и «Юманов», «Метель 5» — это «слоёное» повествование, где есть герои из настоящего и из прошлого; персонажи, действующие на сцене, — и персонажи их разговоров. 28 ноября, когда спектакль был показан в Пермском доме народного творчества «Губерния», Пермь оказалась в очень «зимнем» театральном контексте: как раз шли гастроли Красноярского музыкального театра с рок-мюзиклом «Орёл и ворон» (12+) по «Капитанской дочке», где буран играет важную роль, а в Театре-Театре только что прошла премьера «Мороза» (18+). Скромная работа маленького частного театра не только не затерялась на фоне дорогих блокбастеров, но существенно их дополнила. «Метель 5» — это, можно сказать, антология русских «Метелей» и русских утопий.
Елена Растянис насчитала в русской литературе четыре произведения под названием «Метель»: у Пушкина в «Повестях Белкина», у Булгакова в «Записках юного врача», у Толстого и у Сорокина. Именно поэтому «Метель» «Открытого кода» — это №5. Авторы спектакля ненавязчиво утверждают: все эти «Метели» — это одна русская метель, одна русская дорога, неизбежно морозная и полная опасностей. И вот уже сивинский ямщик Иван Макаров везёт на такси из Перми в Сиву Александра Сергеевича Пушкина… А может, Ивана Петровича Белкина, «автора» повести «Метель»? А там, в Сиве, их уже ждёт Мария Гавриловна… Да, героиня «Метели», но в то же время и актриса Савина, супруга сивинского помещика Никиты Всеволожского, который пытался в уральском селе выстроить европейскую промышленную утопию.
«Метель 5» выросла из предположения, что текст романса Гурилёва «Однозвучно гремит колокольчик» написал сивинский ямщик Иван Макаров. Он замёрз в дороге в сильную метель, при нём были найдены бумаги и среди них — рукописные строки про колокольчик. Впрочем, это лишь версия, высказанная пермским краеведом Александром Шарцем (Шарцевым), а Шарц известен как автор многих мифов, в которые верят лишь пермяки.
Елена Растянис, драматург:
— Это прежде всего история о природе и причинах мифотворчества. Авторство Ивана Макарова документально не доказано, но это неважно, потому что, если мифы создаются, значит, это кому-нибудь нужно.
Сам Шарц появляется в спектакле в обаятельном и ироничном исполнении сотрудника сивинского культурного центра Андрея Ознобишина, чья победительная харизма — настоящий драйвер «Метели 5». Его герой — это трикстер, то ли леший, то ли другой какой-то дух, который заводит в бездны метели и локальной мифологии водителя и пассажира такси, едущих из Перми в Сиву. С неменьшим азартом играет роль таксиста концертмейстер сивинского ансамбля русской песни «Раздолье» Андрей Елькин. Роль его пассажира исполнил постоянный артист «Открытого кода» Михаил Сотников.
А все остальные роли играет «Раздолье»! «Метель 5» — музыкальный спектакль. Конечно, название «Метель» вызывает непреодолимое желание напевать мелодию Свиридова, и она здесь, разумеется, звучит; но не меньше и других мелодий — классических, романсовых, эстрадных, которые связаны с зимней дорогой. Здесь и «Однозвучно гремит колокольчик», и другой колокольчик, который «динь-динь-дон», и завораживающая «Дорога» Леонида Фёдорова, и даже «Белые розы», которые постмодернистской волей постановщиков спектакля превратились в слёзный женский романс, и оказалось, что в этом варианте текст «Ласкового мая» — совершенно законный и даже стильный. Всё это поёт «Раздолье» — то вокализом, то со словами, но всегда очень музыкально.
Сливаясь воедино, все эти «Метели» — литературные, музыкальные, исторические, мифологические — превращаются в большую и эмоциональную метафору не только русской культуры, но и русской жизни; в образ той тройки, которая, как известно, не даёт ответа, куда она мчится.
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