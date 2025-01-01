Подробности отправления в пекарнях и случаи свиного гриппа: что произошло в Пермском крае за неделю с 13 по 19 января Названы источники сальмонеллёза в пермских пекарнях «Хлебницы» Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Стали известны источники сальмонеллёза в пермских пекарнях «Хлебницы»

Управление регионального Роспотребнадзора рассказало, какое сырьё сети пекарен «Хлебница» стало причиной массового отправления пермяков. Так, сальмонелла была обнаружена в натёртом сыре, нарезанных грибах в вакуумных упаковках, сосисках «Куриные охлаждённые третьего сорта Аппетитные» Кунгурского мясокомбината. Помимо этого, возбудители кишечной инфекции были и в замороженной тушке цыплёнка-бройлера Акашевской птицефабрики.





Напомним, что в пермские больницы перед Новым годом и в первых числах января стали массово обращаться пермяки с признаками пищевого отравления. После этого Роспотребнадзор через суд добился приостановки работы трёх пекарен этой сети (ещё одна была закрыта 10 января). Количество пострадавших превысило 80 человек.





Позднее, 12 января, по решению суда ИП пекарен «Хлебница» в Перми отправили под домашний арест. Ранее также суд отклонил просьбу юриста ИП Юлии Гагариной о досрочном восстановлении работы пекарни «Хлебница», расположенной по ул. Куйбышева, 65. Кроме этого, в Индустриальном районном суде Перми 14 января ходатайство о досрочном открытии было отклонено для двух пекарен по ул. Мира 86а и 109а. Судьи обосновали своё решение отсутствием достаточных доказательств устранения нарушений санитарного законодательства.













В Пермском крае зафиксированы случаи свиного гриппа





В Прикамье, как и в нескольких других российских регионах, зафиксировали единичные случаи свиного гриппа. «Новый компаньон» обратился к эксперту за комментарием о возможной угрозе эпидемии H1N1 в Прикамье. Завкафедрой эпидемиологии и гигиены ПГМУ им. Вагнера, профессор Ирина Фельдблюм отметила, что свиной грипп известен давно.





По её мнению, свиной грипп никогда не даст эпидемического распространения, так как он не имеет трансмиссии, как человеческий вирус гриппа. Так как не будет трансмиссии, не будет и высокого распространения.





Скончался поэт, художник и видеооператор пермской ВЕТТЫ Владислав Рашидов





После продолжительной болезни 17 января скончался видеооператор Владислав Рашидов. Он долгое время работал на пермской телекомпании ВЕТТА.





Он был не только видеооператором, но и самобытным художником, участвовал во многих выставках в различных российских городах. В частности, осенью 2023 года состоялась его персональная выставка «Мимика алхимика», где были представлены 30 работ в авторской технике.





Из украинского плена освободили военнослужащего из Пермского края





Из украинского плена освободили военнослужащего из Пермского края — 31-летнего Александра Запиченко. Как сообщал телеграм-канал «Комиссаръ», мужчина служил на СВО в 123-й бригаде, в плен попал раненым. Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести. У него была минно-взрывная травма правой стопы, ранение левого бедра и правой голени. В результате военнослужащему ампутировали стопу.





Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Перми





Сервис по поиску работы SuperJob составил рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Перми. Так, в январе больше, чем другим, готовы платить бетонщику-монолитчику — ему могут предложить зарплату от 120 тыс. руб., а также предоставить жильё.





Вторую строчку рейтинга заняла вакансия электрогазосварщика с зарплатой от 110 до 170 тыс. руб. Кандидатам предлагают поработать вахтовым методом. На третьем месте расположилась вакансия менеджера по работе с крупными корпоративными клиентами. Предполагается гибридный формат работы, полис ДМС, компенсация расходов на выбор (например, на спорт, ипотеку или питание), зарплата от 100 тыс. руб.

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