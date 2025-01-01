Суд отказал «Хлебнице» в открытии пекарни на улице Куйбышева в Перми Ранее аналогичные решения суд принял в отношении двух пекарен на улице Мира Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Судья Свердловского районного суда Перми 16 января отклонил просьбу юриста ИП Юлии Гагариной о досрочном восстановлении работы пекарни «Хлебница», расположенной по ул. Куйбышева, 65. Ранее, 6 января, суд закрыл её на 30 дней по запросу Роспотребнадзора.

При этом, как выяснили журналисты Properm.ru, аналогичных ходатайств в отношении пекарен по адресам ул. Емельяна Ярославского, 10 и пр. Парковый, 9в в Свердловский и Дзержинский районные суды не поступало. Эти пекарни были закрыты Роспотребнадзором на 70 и 80 суток соответственно.

Ранее в Индустриальном районном суде Перми 14 января ходатайство о досрочном открытии было отклонено для двух пекарен по ул. Мира 86а и 109а. Судьи обосновали своё решение отсутствием достаточных доказательств устранения нарушений санитарного законодательства.

Как ранее сообщал «Новый компаньон», перед Новым годом и в первых числах января в медучреждения Перми начали массово обращаться горожане с признаками пищевого отравления. 7 января в региональном управлении Роспотребнадзора заявили, что фиксируют неединичные случаи сальмонеллёза, связанные с употреблением салатов, купленных пострадавшими в пекарнях «Хлебница», и добились в суде приостановки работы трёх пекарен данной сети (ещё одна была закрыта 10 января). Позднее стало известно, что возбудитель сальмонеллёза находился в сосисках, сыре, курице и грибах. Люди почувствовали себя плохо после употребления салатов «Оливье», «Мимоза» и «Рыбка» и пирогов с яйцом и луком. По данным федеральных СМИ, число пострадавших составило более 80 человек.

Было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, в группе лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Под домашний арест до 9 марта были отправлены исполнительный директор сети пекарен «Хлебница» в Перми Ксения Троицкая и индивидуальный предприниматель Юлия Гагарина.

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