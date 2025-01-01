Зарина Ситдикова Покупатели готовой еды в пермской сети пекарен заразились сальмонеллёзом Приостановлена работа трёх торговых точек и одного заготовочного цеха Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

В Перми несколько покупателей готовых блюд в сети пекарен «Хлебница» (ИП Гагарина Ю. В.) заразились сальмонеллёзом. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Пермскому краю.

По информации ведомства, первые случаи заболевания были зафиксированы, начиная с 30 декабря. Затем за помощью к врачам в течение праздничных выходных обратились ещё несколько человек. У всех них, по предварительным данным, обнаружен возбудитель сальмонеллёза.

Сотрудники Роспотребнадзора начали санитарно-эпидемиологическое расследование: провели отбор проб воды, пищевых продуктов и сырья, обследовали работников ИП Гагарина Ю. В. В ходе проверки были выявлены нарушения, в том числе несоблюдение поточности технологического процесса, отсутствие маркировки инвентаря и пр.

Как отметили в Роспотребнадзоре, по итогам контрольных мероприятий решением районных судов деятельность трёх пекарен «Хлебница» и одного заготовочного цеха приостановлена на срок от 30 до 90 суток.

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