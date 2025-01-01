Названы продукты, которые стали причиной массового отравления жителей Перми Сальмонеллу нашли в сосисках, сыре, курице и грибах Поделиться Твитнуть

Согласно результатам лабораторных исследований продуктов, изъятых в пермской сети пекарен «Хлебница», возбудитель сальмонеллёза обнаружен в сосисках, сыре, курице и грибах. Документ опубликовала «КП-Пермь».

«Пока мы не можем назвать производителей этих продуктов, так как ещё идёт расследование, и с уверенностью говорить, что вспышка инфекции произошла на производстве, рано, к тому же между изготовителем и конечным потребителем есть посредники, к примеру, поставщики, которые также несут ответственность за правильное хранение товара», — отмечает издание.

Как сальмонелла попала в продукцию, выяснят компетентные органы. По факту многочисленных случаев отравления следователями СУ СКР по региону возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), прокуратура взяла его расследование на контроль.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в конца декабря в краевом центре начали регистрироваться случаи обращения в городские больницы за медицинской помощью с признаками пищевого отравления. Все пострадавшие отмечали, что приобретали готовые блюда в сети пекарен «Хлебница». Многие были госпитализированы.

По данным Роспотребнадзора, у пациентов обнаружен возбудитель сальмонеллёза. Ведомство инициировало санитарно-эпидемиологическую проверку. По решению судов Перми работа трёх пекарен «Хлебница» и их заготовочного цеха приостановлена на срок от 30 до 90 суток. В заведениях взяты пробы продуктов, сырья и воды, а также проведены обследования сотрудников. В ходе проверки уже выявлены нарушения санитарных норм. При этом руководство пекарен винит в случившемся поставщиков.

Как пишут СМИ, количество госпитализированных уже превышает 60 человек. Они почувствовали себя плохо после употребления купленных в «Хлебнице» салатов «Оливье», «Мимоза», «Рыбка» или пирога с яйцом и луком.

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