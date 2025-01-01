Сеть пермских пекарен, где отравились покупатели, проверит прокуратура Число пострадавших выросло до 40 человек Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края взяла на контроль ЧП с отравлением людей продукцией, приобретённой в сети пермских пекарен. Надзорный орган занялся установлением обстоятельств и причин происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, с конца декабря в краевом центре были зарегистрированы неединичные случаи обращения в городские больницы за медицинской помощью с признаками пищевого отравления. Все пострадавшие отмечали, что приобретали готовые блюда в сети пекарен «Хлебница». Многие были госпитализированы.

Как ранее писал «Новый компаньон», у пациентов обнаружен возбудитель сальмонеллёза. Роспотребнадзор инициировал санитарно-эпидемиологическую проверку. По решению судов Перми работа трёх пекарен «Хлебница» и их заготовочного цеха приостановлена на срок от 30 до 90 суток. В заведениях взяты пробы продуктов, сырья и воды, а также проведены обследования сотрудников. В ходе проверки уже выявлены нарушения санитарных норм.

При этом исполнительный директор сети «Хлебница» Ксения Троицкая заявила СМИ, что источник заражения находится не в их пекарнях, а на двух мясокомбинатах, поставлявших сырьё. Троицкая также принесла извинения пострадавшим и пообещала устранить все выявленные нарушения в кратчайшие сроки.

Отмечается, что с конца 2024 года уже более 40 пермяков пожаловались на симптомы отравления после употребления готовых салатов, купленных в пекарнях сети «Хлебница». Речь идёт о салатах («Мимоза», «Винегрет» и «Оливье»), а также отдельных видах выпечки.

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