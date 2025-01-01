Число отравившихся готовыми салатами из сети пекарен Перми достигло 40 человек Руководство предприятия ссылается на некачественное сырьё Поделиться Твитнуть

С конца 2024 года уже более 40 пермяков пожаловались на симптомы отравления после употребления готовых салатов, купленных в пекарнях сети «Хлебница». Многие из них госпитализированы в инфекционную больницу. Об этом со ссылкой на медперсонал пишет 59.ru.

Издание уточняет, что причиной отравлений стали не только салаты («Мимоза», «Винегрет» и «Оливье»), но и выпечка. Одна женщина утверждает, что заболела, съев пирожок с луком.

Исполнительный директор сети «Хлебница» Ксения Троицкая заявила, что источник заражения находится не в их пекарнях, а на двух мясокомбинатах. «Уже установлено, что возбудитель присутствовал в сырье», — отметила она.





Троицкая подчеркнула, что сеть работает четыре года, но впервые столкнулась с подобной ситуацией. Она принесла извинения пострадавшим и пообещала устранить все выявленные нарушения в кратчайшие сроки.





Ранее «Новый компаньон» сообщал , что в Перми с 30 декабря регистрируются случаи заражения острыми кишечными инфекциями. По предварительной информации, у пациентов обнаружен возбудитель сальмонеллеза. Все пострадавшие указали, что приобретали продукцию в пекарнях сети «Хлебница» (ИП Гагарина Ю.В.).





Роспотребнадзор инициировал санитарно-эпидемиологическую проверку. По решению судов Перми работа трёх пекарен «Хлебница» и их заготовочного цеха приостановлена на срок от 30 до 90 суток. В заведениях взяты пробы продуктов, сырья и воды, а также проведены обследования сотрудников. В ходе проверки выявлены нарушения санитарных норм.

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