В Перми по решению суда приостановили работу ещё одной пекарни «Хлебница» Юристы сети ходатайствуют об открытии точки продаж Поделиться Твитнуть

Дзержинский районный суд Перми

Пермский краевой суд

По решению Дзержинского районного суда Перми на 80 дней приостановили работу пекарни «Хлебница» на проспекте Парковый, 9в. Юристы ИП Юлии Гагариной, которая владеет сетью общепита, признают претензии со стороны краевого управления Роспотребнадзора, однако утверждают, что все нарушения уже устранены.

Как сообщает Properm, на сегодняшний день временно закрыли уже пять пекарен: на ул. Мира, 89а и 106а (на 90 суток), на ул. Куйбышева, 65 (на 30 суток), на проспекте Парковый, 9в (на 80 суток) и заготовочный цех на ул. Емельяна Ярославского, 10 (на 70 суток).

По данным издания, юристы «Хлебницы» обратились в суды с ходатайством досрочно прекратить действия постановлений, чтобы вновь открыть точки продаж.

Напомним, первые обращения за медицинской помощью поступили ещё до Нового года, но полная картина стала известна только 7 января, когда региональное управление Роспотребнадзора заявило о неединичных случаях сальмонеллёза, связанных с употреблением салатов из «Хлебницы», а также о приостановлении работы трёх пекарен данной сети.

По факту массового отравления возбуждено уголовное дело по признакам оказания услуг, не соответствующих стандартам безопасности. Точное количество пострадавших в СУ СКР назвать отказались. По данным федеральных СМИ, число пострадавших уже превысило 80 человек.

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