Количество отравившихся в пермской пекарне «Хлебница» составило не менее 80 человек Такие данные приводят федеральные СМИ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

РИА Новости со ссылкой на свой источник сообщает, что в сети пекарен «Хлебница» в Перми отравилось не менее 80 человек.

В то же время в СУ СКР по Пермскому краю заявили о «неединичных случаях обращения граждан, приобретавших готовую продукцию в сети одной из пекарен Перми, в медицинские учреждения с признаками пищевого отравления».

«Следователи допрашивают персонал и потерпевших, точное количество которых в настоящее время устанавливается», — отметили в пресс-службе ведомства.

Как ранее писал «Новый компаньон», в конце декабря 2024 года пермяки стали обращаться за медицинской помощью с признаками пищевого отравления. Все они отмечали, что покупали готовые блюда в сети пекарен «Хлебница». Многие были госпитализированы. СМИ сообщили о 60 попавших в стационар. Как выяснилось, у пациентов обнаружен возбудитель сальмонеллёза. Ведомство инициировало санитарно-эпидемиологическую проверку. Возбудитель сальмонеллёза обнаружен в сосисках, сыре, курице и грибах. Люди почувствовали себя плохо после употребления салатов «Оливье», «Мимоза», «Рыбка» и пирогов с яйцом и луком.

По решению суда была приостановлена работа трёх пекарен сети и их заготовочного цеха — на срок от 30 до 90 суток. В заведениях взяли пробы продуктов, сырья и воды, провели обследования сотрудников. Ситуацией заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин. Он поручил местным следователям представить доклад по уголовному делу, возбуждённому по факту отравлений.

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