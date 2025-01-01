Елена Синица Глава СКР Бастрыкин взял на контроль массовые отравления людей в пермских пекарнях У пострадавших обнаружен возбудитель сальмоноллёза Поделиться Твитнуть

Александр Бастрыкин

Следственный комитет России

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал представить доклад по уголовному делу, возбуждённому из-за пищевых отравлений жителей Пермского края. Пострадавшие связывают своё заболевание с употреблением готовых блюд в сети пекарен.

Как отмечают в следкоме, многочисленные отравления жителей краевой столицы фиксируются с конца декабря 2024 года. По этому факту региональные следственные органы завели уголовное дело, устанавливаются обстоятельства произошедшего.





Глава СКР поручил руководителю краевого СК Денису Головкину предоставить доклад о ходе расследования и предварительных результатах.





Напомним, с конца декабря 2024 года горожане начали обращаться за медицинской помощью с признаками пищевого отравления. Все они отмечали, что покупали готовые блюда в сети пекарен «Хлебница». Многие были госпитализированы. СМИ сообщили о 60 попавших в стационар.





Роспотребнадзор заявил, что у пациентов обнаружен возбудитель сальмонеллёза. Ведомство инициировало санитарно-эпидемиологическую проверку.





Затем по решению суда была приостановлена работа трёх пекарен сети и их заготовочного цеха — на срок от 30 до 90 суток. В заведениях взяли пробы продуктов, сырья и воды, провели обследования сотрудников.





По результатам лабораторных исследований возбудитель сальмонеллёза обнаружен в сосисках, сыре, курице и грибах. Люди почувствовали себя плохо после употребления салатов «Оливье», «Мимоза», «Рыбка» и пирогов с яйцом и луком.

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