Суд в Перми не разрешил пекарням «Хлебница» открыться досрочно Их работу приостановили из-за массового отравления горожан Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Индустриальный районный суд Перми отказал в удовлетворении ходатайства о выдаче двум пекарням «Хлебница» в краевом центре разрешения на досрочное возобновление работы.

Напомним, решением суда от 5 января 2025 года индивидуальный предприниматель Юлия Гагарина была привлечена к административной ответственности за нарушение, предусмотренное статьей 6.6 КоАП РФ. Ей было назначено наказание в виде приостановления деятельности по организации и обеспечению общественного питания в пекарнях «Хлебница», расположенных по адресам: ул. Мира, 89а, и ул. Мира, 106а, сроком на 90 дней.

Гагарина подала в суд заявление с просьбой о досрочном прекращении выполнения административного наказания, аргументируя это тем, что нарушения уже устранены.

Отказывая в удовлетворении этой просьбы, суд отметил, что Гагариной не были представлены достаточные документальные доказательства, подтверждающие полное устранение нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства, выявленных в ходе ее деятельности, которые могут угрожать жизни и здоровью граждан. Суд также учёл информацию, представленную в заключении Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Как ранее сообщал «Новый компаньон», перед Новым годом и в первых числа января в медучреждения Перми начали массово обращаться горожане с признаками пищевого отравления. Седьмого января в региональном управлении Роспотребнадзора заявили, что фиксируют неединичные случаи сальмонеллёза, связанные с употреблением салатов, купленных пострадавшими в пекарнях «Хлебница», и добились в суде приостановки работы трёх пекарен данной сети (ещё одна была закрыта 10 января). Позднее стало известно, что возбудитель сальмонеллёза находился в сосисках, сыре, курице и грибах. Люди почувствовали себя плохо после употребления салатов «Оливье», «Мимоза», «Рыбка» и пирогов с яйцом и луком. По данным федеральных СМИ, число пострадавших составило более 80 человек.

Было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, в группе лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Под домашний арест до 9 марта были помещены исполнительный директор сети пекарен «Хлебница» в Перми Ксения Троицкая и индивидуальный предприниматель Юлия Гагарина.

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