В Перми исполнительный директор сети пекарен отправлена под домашний арест Та же мера пресечения вынесена индивидуальному предпринимателю «Хлебницы» Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Свердловском районном суде Перми исполнительному директору сети пекарен «Хлебница» в Перми Ксении Троицкой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 9 марта. Ходатайство следствия о заключении Троицкой под стражу суд не удовлетворил.

Несколькими часами ранее такое же решение в том же суде было вынесено индивидуальному предпринимателю Юлии Гагариной. Обе являются обвиняемыми по уголовному делу об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, в группе лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Напомним, накануне следователи задержали ИП Юлию Гагарину и исполнительного директора сети пекарен «Хлебница» в Перми Ксению Троицкую и предъявили им обвинения.

По данным следствия, с 26 декабря 2024 года по 8 января 2025 года они осуществляли хранение и реализацию готовой пищевой продукции, которая не отвечала требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В результате у потребителей выявили симптомы пищевого отправления.

Как ранее писал «Новый компаньон», за медицинской помощью из-за отравлений пермяки стали обращаться ещё до Нового года. 7 января в региональном управлении Роспотребнадзора заявили, что фиксируют неединичные случаи сальмонеллёза, связанные с употреблением салатов, купленных пострадавшими в пекарнях «Хлебница», а также о приостановлении работы трёх пекарен данной сети (ещё одна была закрыта 10 января). Уточняется, что возбудитель сальмонеллёза обнаружен в сосисках, сыре, курице и грибах. Люди почувствовали себя плохо после употребления салатов «Оливье», «Мимоза», «Рыбка» и пирогов с яйцом и луком.

Точное количество пострадавших в СУ СКР не называют. По данным федеральных СМИ, число пострадавших составляет 82 человека.

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