ИП пекарен «Хлебница» в Перми отправили под домашний арест Следователи предлагали поместить предпринимательницу в СИЗО Поделиться Твитнуть

В субботу, 12 января, в Свердловском районным суде Перми избрана мера пресечения индивидуальному предпринимателю Юлии Гагариной. Она обвиняется в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, в группе лиц по предварительному сговору. Следствие предлагало отправить Гагарину в СИЗО. Однако суд решил ограничиться домашним арестом до 9 марта.

Напомним, накануне следователи предъявили обвинения и задержали ИП Юлию Гагарину и исполнительного директора сети пекарен «Хлебница» в Перми Ксению Троицкую. Их обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ.

По данным следствия, с 26 декабря 2024 года по 8 января 2025 года они осуществляли хранение и реализацию готовой пищевой продукции, которая не отвечала требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В результате у потребителей выявили симптомы пищевого отправления.

Как ранее писал «Новый компаньон», за медицинской помощью из-за отравлений пермяки стали обращаться ещё до Нового года. В январе региональный Роспотребнадзор заявил, что фиксируются неединичные случаи сальмонеллёза, связанные с употреблением салатов из «Хлебницы», а также о приостановлении работы трёх пекарен данной сети (ещё одна была закрыта накануне).

Точное количество пострадавших в СУ СКР назвать отказались. По данным федеральных СМИ, число пострадавших превысило 80 человек.

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