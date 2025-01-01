Елена Синица
По делу об отравлении посетителей в пермских пекарнях прошли задержания
Предъявлены обвинения индивидуальному предпринимателю и исполнительному директору сети
Следователи предъявили обвинения индивидуальному предпринимателю и исполнительному директору сети одной из пекарен Перми. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.
Их обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, группой лиц по предварительному сговору).
По данным следствия, с 26 декабря 2024 года по 8 января 2025 года они осуществляли хранение и реализацию готовой пищевой продукции, которая не отвечала требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В результате у потребителей выявили симптомы пищевого отправления.
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