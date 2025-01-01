Елена Синица По делу об отравлении посетителей в пермских пекарнях прошли задержания Предъявлены обвинения индивидуальному предпринимателю и исполнительному директору сети Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Следователи предъявили обвинения индивидуальному предпринимателю и исполнительному директору сети одной из пекарен Перми. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

Их обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, группой лиц по предварительному сговору).

По данным следствия, с 26 декабря 2024 года по 8 января 2025 года они осуществляли хранение и реализацию готовой пищевой продукции, которая не отвечала требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В результате у потребителей выявили симптомы пищевого отправления.

Обвиняемых задержали, следствие будет ходатайствовать о заключении их под стражу.





Напомним, за медицинской помощью из-за отравлений пермяки стали обращаться ещё до Нового года. В январе региональный Роспотребнадзор заявил, что фиксируются неединичные случаи сальмонеллёза, связанных с употреблением салатов из «Хлебницы», а также о приостановлении работы трёх пекарен данной сети.





По факту массового отравления возбуждено уголовное дело по признакам оказания услуг, не соответствующих стандартам безопасности. Точное количество пострадавших в СУ СКР назвать отказались. По данным федеральных СМИ, число пострадавших уже превысило 80 человек.









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