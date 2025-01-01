После массового отравления в Перми идут допросы персонала сети пекарен «Хлебница» Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

В Перми следственные органы провели осмотр пекарен сети «Хлебница», после того как горожане стали массово сообщать о случаях отравления готовыми салатами, произведёнными в этой сети. Допросы работников заведений и пострадавших продолжаются, сообщили в Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю и опубликовали кадры работы следователей.

Первые обращения за медицинской помощью поступили ещё до Нового года, но полная картина стала известна только 7 января, когда региональное управление Роспотребнадзора заявило о неединичных случаях сальмонеллёза, связанных с употреблением салатов из «Хлебницы», а также о приостановлении работы трёх пекарен данной сети.

По факту массового отравления возбуждено уголовное дело по признакам оказания услуг, не соответствующих стандартам безопасности. Точное количество пострадавших в СУ СКР назвать отказались. По данным федеральных СМИ, число пострадавших уже превысило 80 человек.

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