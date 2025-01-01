Елена Синица Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Перми В Перми в январе больше всего готовы платить бетонщику-монолитчику Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми в январе больше всего готовы платить бетонщику-монолитчику — ему могут предложить зарплату от 120 тыс.руб., а также предоставить жильё. Об этом сообщает сервис по поиску работы SuperJob.

На втором месте вакансия электрогазосварщика с зарплатой от 110 до 170 тыс.руб. Кандидатам предлагают работу вахтовым методом. На третьем месте расположилась вакансия менеджера по работе с крупными корпоративными клиентами. Предполагается гибридный формат работы, полис ДМС, компенсацию расходов на выбор (например, на спорт, ипотеку или питание), зарплата от 100 тыс.руб.





Замыкает рейтинг вакансия инженера-конструктора с опытом работы от 3-х лет. Сотруднику обещают зарплату от 100 тыс. рублей.





Ранее сообщалось, что более трети пермяков считают, что 2024 год не был успешным для их компаний.





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