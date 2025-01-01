Более трети пермяков считают, что 2024 год не был успешным для их компаний На массовые сокращения указали 9% сотрудников Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Более трети работающих жителей Перми (40%) считают, что 2024 год оказался неудачным для их компаний, и оценивают влияние происходящих событий на своих работодателей как негативное. Об этом сообщает hh.ru.

При этом 18% респондентов охарактеризовали это влияние как «скорее негативное», а 22% — как «определённо негативное». Наибольшее количество таких отзывов поступило от людей 24-34 лет — 41%, 35-44 лет — 37% и 45-54 лет — 33%. Меньше всего таких мнений среди самых молодых и самых пожилых работников: 29% сотрудников 18-24 лет и 26% среди тех, кто старше 55 лет.

Всего 4% опрошенных из Пермского края считают, что события текущего года оказали позитивное влияние на их компании (в среднем по России — 5%). В то же время, 41% жителей региона уверены, что 2024 год никак не повлиял на работу их организаций.

Большинство сотрудников региона (55%) сообщили, что в их компаниях в прошлом году не было сокращений. Каждый пятый подтвердил наличие увольнений, 9% указали на массовые случаи, а 11% — на выборочные. Среди тех, кто упоминал массовые сокращения, чаще всего встречались менеджеры по продажам (13%) и ИТ-специалисты (11%). О выборочных сокращениях заявили представители закупок и сферы туризма и общепита (по 24%).

По всей стране 35% работников, имеющих трудоустройство, считают, что 2024 год оказал негативное влияние на работу тех компаний, где они заняты. В разрезе регионов наибольшее количество выборочных увольнений зафиксировано в Иркутской области (23%), а также в Воронежской и Нижегородской областях (по 20%). Массовые сокращения происходили у работодателей Приморского края (15%), а также в Омской области и Москве (по 13%).

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