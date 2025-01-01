Алёна Бронникова В Пермском крае зафиксированы случаи свиного гриппа Эпидемия маловероятна Поделиться Твитнуть

фото: pxhere

В Пермском крае, как и в нескольких других российских регионах, зафиксированы единичные случаи свиного гриппа. Тelegram-канал Mash 17 января сообщил, что от гриппа уже погибли пять человек из разных городов, больницы и поликлиники усиливают дезинфекцию, а московские специалисты прогнозируют новую вспышку.

«Новый компаньон» обратился к эксперту за комментарием о возможной угрозе эпидемии H1N1 в Прикамье. Завкафедрой эпидемиологии и гигиены ПГМУ им. Вагнера, профессор Ирина Фельдблюм отметила, что свиной грипп известен давно.

«Если мы будем говорить об этом гриппе эволюционно, то, действительно, именно свиной грипп стоял у истоков формирования человеческих штаммов. Но я думаю, что он никогда не даст нам эпидемического распространения. Потому что трансмиссии, которую имеет человеческий вирус гриппа, он не имеет. А раз не будет трансмиссии, не будет и высокого распространения», — прокомментировала профессор.

Кроме того, в новогодние праздники в СМИ появилась информация о вспышке метапневмовируса в Китае и возникли опасения о возможном распространении эпидемии. Ирина Фельдблюм уточнила, что данный вирус тоже известен давно и входит в группу возбудителей ОРВИ. Вирус может повлечь развитие бронхита и пневмонии. Но, поскольку циркулирует вирус давно, у взрослого населения выработаны антитела, и риски пандемии сводятся к нулю.

Ранее Роспотребнадзор зафиксировал резкий рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в новогодние праздники на территории Прикамья. С 6 по 12 января показатель вырос на 40% по сравнению с предыдущей неделей. Среди больных преимущественно циркулируют вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы. Эпидемический порог по-прежнему не превышен, ситуация находится на контроле ведомства.

«Метапневмовируса нет, по гриппу H1N1 единичные случаи есть», — ответили «Новому компаньону» в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

В целях профилактики заболеваний специалисты рекомендуют избегать большого скопления людей, сократить посещение массовых мероприятий, соблюдать правила гигиены. Для укрепления иммунитета советуют придерживаться рационального питания, увеличить потребление овощей, фруктов и витаминов, заниматься спортом.

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