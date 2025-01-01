Алёна Бронникова Метапневмовирус и другие Распространения каких заболеваний на самом деле надо опасаться пермякам Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В новогодние праздники в СМИ появилась новость о захватившей Китай вспышке метапневмовируса. После пандемии COVID-19 информация о возможном распространении опасных инфекций вызывает опасения. «Новый компаньон» пообщался с завкафедрой эпидемиологии и гигиены ПГМУ им. Вагнера, профессором Ириной Фельдблюм и выяснил, насколько опасен метапневмовирус, и может ли он вызвать новую пандемию.

В первую очередь эксперт отметила, что метапневмовирус входит в группу вирусов, вызывающих острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) и передаётся воздушно-капельным путём. Он известен достаточно давно — был открыт ещё в 50-е годы. Первоначально заболеванию были подвержены только птицы, но затем вирус мутировал и стал патогенным для человека.

Как и другие вирусы, вызывающие ОРВИ, метапневмовирус вызывает заболевания верхних и нижних дыхательных путей. При таких инфекциях, как РС-вирус (респираторно-синцитиальный вирус), парагрипп, аденовирусная и риновирусная инфекции, патологический процесс развивается преимущественно в верхних дыхательных путях. При заболевании метапневмовирусом поражению больше подвержены нижние дыхательные пути (до 35% случаев, нижние — до 1-5%). Вирус часто становится причиной развития бронхита и пневмонии, которые протекают более тяжело, чем заболевания при поражении верхних дыхательных путей.

В группе риска, как и в группах риска гриппа и других инфекций, находятся дети раннего возраста — до одного-двух лет, взрослые старше 65 лет и люди, страдающие различными хроническими заболеваниями.

«Поскольку циркуляция этого вируса идёт достаточно давно, то уже к 10 годам дети все "проэпидемичены", они все имеют антитела. Поэтому той высокой восприимчивости, с которой мы встретились в пандемию COVID-19, сегодня нет. Мы "проэпидемичены" этим вирусом, а значит, и риски пандемии сводятся у нас к нулю», — отметила Ирина Фельдблюм.

Для метапневмовируса также характерна сезонность. Рост его циркуляции начинается в ноябре, и он продолжает циркулировать до конца зимы. Иногда, как при гриппе, весной наблюдается второй подъём заболеваемости. При гриппе он обычно происходит в марте, а вторая волна, связанная с метапневмовирусом, возможна в мае.

По словам Ирины Фельдблюм, вирус гриппа, РС-вирус и парагрипп являются более сильными вирусами, которые постепенно вытесняют метапневмовирус, обладая большим патогенным потенциалом. Кроме того, ОРВИ вызывают около 200 различных вирусов, и заострившееся внимание именно на метапневмовирусе объясняется, в том числе, ростом качества диагностики.

«Просто сейчас у нас улучшается качество и уровень диагностики, чувствительность тестов, с которыми мы работаем. Поэтому сегодня группу ОРВИ мы расшифровываем более глубоко. И вот появляются такие вирусы, о которых вроде бы раньше не слышали, но на самом деле они циркулируют среди нас достаточно давно», — пояснила эксперт.

Говоря о профилактике гриппа и ОРВИ, она подчеркнула необходимость разделять эти заболевания. Грипп — тяжелейшее инфекционное заболевание, вызываемое соответствующим вирусом. Его также называют королём всех вирусов, поскольку его патогенный потенциал, летальность, доля госпитализаций значительно выше, а клинические формы более тяжёлые. Основной мерой защиты от него является вакцинация.

В этиологической структуре ОРВИ превалируют риновирус, аденовирус и парагрипп, растёт РС-вирус. На последний эксперт обратила отдельное внимание, поскольку он даёт тяжёлые клинические формы, особенно у детей раннего возраста. Специфической профилактики ОРВИ нет, поэтому специалисты рекомендуют избегать большого скопления людей, сократить в сезонный подъём заболеваемости посещение массовых мероприятий, соблюдать правила гигиены. Для укрепления иммунитета советуют придерживаться рационального питания, увеличить потребление овощей, фруктов и витаминов, заниматься спортом, делать зарядку.

Также, согласно научным исследованиям, существует влияние природного фактора на распространение инфекций. Но Фельдблюм отмечает, что повлиять на этот фактор риска невозможно, поскольку разные вирусы способны приспосабливаться к разным погодным условиям, в том числе к влажности и низким температурам.

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