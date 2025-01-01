Зарина Ситдикова С окончанием новогодних праздников в Прикамье выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ Количество зафиксированных случаев увеличилось на 40% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За неделю с 6 по 12 января в Прикамье резко увеличился показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом свидетельствуют данные управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

По информации ведомства, с окончанием новогодних праздников в регионе зафиксировано 8184 инфицированных жителей, что на 40% выше, чем в предыдущем периоде, когда было выявлено 5826 случаев заражения респираторными инфекциями.

При этом в Роспотребнадзоре отметили, что эпидемический порог в Пермском крае по-прежнему не превышен.

В соответствии с лабораторным мониторингом среди больных с симптомами ОРВИ в Прикамье преимущественно циркулируют возбудители негриппозной этиологии — это вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы. Заболеваемость гриппом носит немассовый характер — специалисты выявляют лишь единичные случаи его распространения.

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