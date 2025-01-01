Зарина Ситдикова В Прикамье в начале 2025 года заболеваемость ОРВИ снизилась более чем в два раза Показатели распространения респираторных инфекций продолжают снижаться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Прикамье с 30 декабря 2024 года по 5 января 2025 года показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ снизился на 56,7%. Об этом сообщают в управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю.

По информации ведомства, за прошедший период в регионе было зарегистрировано 5826 случаев респираторных инфекций. При этом неделей ранее в Прикамье было зафиксировано 13 459 заболевших.

Как отметили в надзорном органе, на данный момент эпидемический порог в Пермском крае не превышен. В ведомстве пояснили, что низкий уровень заболеваемости связан с периодом новогодних праздников.

По уточнённым результатам лабораторных исследований, среди больных с симптомами ОРВИ в Прикамье преимущественно циркулируют возбудители негриппозной этиологии — вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы. Грипп выявляется в регионе в единичных случаях.

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