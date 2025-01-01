Елена Синица Роспотребнадзор рассказал о заболеваемости ОРВИ и гриппом в Пермском крае Заболеваемость в регионе снижается Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, с 23 по 29 декабря 2024 года ОРВИ и гриппом заболели 13 459 человек. Это на 10,1% меньше, чем неделей ранее.

Как рассказали в ведомстве, чаще всего были выявлены вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы, выявляются единичные случаи вируса гриппа. Специалисты Роспотребнадзора также напомнили, что самым эффективным средством профилактики гриппа является вакцинация.

Помимо этого, стоит часто и тщательно мыть руки, регулярно проветривать помещение и проводить в нём влажную уборку, не допускать переохлаждения, избегать контактов с людьми, имеющими признаки заболевания. Если вы заболели, лучше обратиться к врачу, а не заниматься самолечением.





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