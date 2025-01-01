Скончался художник и видеооператор пермской ВЕТТЫ Владислав Рашидов Его похоронят в Нижнекамске Поделиться Твитнуть

Фото: Александр Майоров

После продолжительной болезни в возрасте 57 лет скончался видеооператор Владислав Рашидов, который долгое время работал на пермской телекомпании ВЕТТА. Он ушёл из жизни вечером 17 января. Об этом на своей странице в соцсетях рассказала художница Елизавета Талавира.

«Он был самобытным художником, поэтом, прекрасным видеооператором и очень добрым человеком», — написала она, пояснив, что его похоронят в Нижнекамске.

Жителям Перми Владислав Рашидов запомнился своим внешним видом: он неизменно носил шляпу, кожаную жилетку и перстни. Он был не только видеооператором, но и самобытным художником, участвовал во многих выставках в различных российских городах.

Отметим, осенью 2023 года в пермской Арт-Резиденции состоялась персональная выставка Рашидова под названием «Мимика алхимика». На ней были представлены 30 работ в авторской технике. Кстати, его работы хранятся в частных коллекциях Голландии, Израиля, США и Канады, одна из них - в коллекции музыкантов группы Deep Purple.

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