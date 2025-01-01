Стали известны источники сальмонеллёза в пермских пекарнях «Хлебницы» Возбудителей кишечной инфекции нашли в сыре, грибах и сосисках Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

В Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю рассказали, какое сырьё сети пекарен «Хлебница» стало причиной массового отравления пермяков.

Как сообщает издание 59.ru со ссылкой на ведомство, сальмонелла была в натёртом сыре, а также нарезанных грибах в вакуумных упаковках и сосисках «Куриные охлаждённые третьего сорта Аппетитные» Кунгурского мясокомбината. Кроме того, возбудители кишечной инфекции были в замороженной тушке цыпленка-бройлера Акашевской птицефабрики.

Напомним, перед Новым годом и в первых числах января в пермские больницы начали массово обращаться горожане с признаками пищевого отравления. 7 января в региональном управлении Роспотребнадзора заявили, что фиксируют неединичные случаи сальмонеллёза, связанные с употреблением салатов, купленных пострадавшими в пекарнях «Хлебница». Ведомство через суд добилось приостановки работы трёх пекарен этой сети (ещё одна была закрыта 10 января). Люди почувствовали себя плохо после употребления салатов «Оливье», «Мимоза» и «Рыбка» и пирогов с яйцом и луком. По данным федеральных СМИ, число пострадавших составило более 80 человек.

Было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, в группе лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Под домашний арест до 9 марта были отправлены исполнительный директор сети пекарен «Хлебница» в Перми Ксения Троицкая и индивидуальный предприниматель Юлия Гагарина.

Представители пекарен подавали несколько ходатайств о досрочном открытии точек, т.к. устранили все нарушения, однако суд отказал.

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