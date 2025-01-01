Из украинского плена освободили военнослужащего из Пермского края У Александра Запиченко были травмы ног Поделиться Твитнуть

Фото: Игорь Сапко

Во время обмена военнопленными между Россией и Украиной был освобождён военнослужащий из Прикамья. Из плена вернулся 31-летний Александр Запиченко из Большой Сосновы, где он жил до отправки в зону боевых действий, сообщает телеграм-канал «Комиссаръ».

Мужчина служил на СВО в 123-й бригаде, а в плен попал уже раненым. Состояние военнослужащего врачи оценивают как средней тяжести. У него была минно-взрывная травма правой стопы, ранение левого бедра и правой голени. В результате военнослужащему ампутировали стопу.

Напомним, в конце прошлого года из украинского плена вернули четырёх военнослужащих из Пермского края. Все они контрактники из Перми, Березников и Нытвы. Обмен произошёл по схеме 150 на 150.

Ранее, в сентябре 2024 года, в результате обмена между военнопленными России и Украины 103 военнослужащих вернулись домой. Среди них были пять солдат-срочников из Прикамья.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.