Из украинского плена освободили пятерых солдат-срочников из Пермского края Всего вернулись более 100 военнослужащих Поделиться Твитнуть

Фото: Игорь Сапко

В рамках 56-го обмена военнопленными между Россией и Украиной 103 российских военнослужащих вернулись домой. Среди них пятеро жителей Прикамья. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко на своей странице в соцсетях.

«Этот обмен стал вторым за последние три недели и также касается военнопленных с курского направления. По предварительной информации, в списке по обмену с украинской стороной в этот раз наших земляков 5 человек, все срочники», — написал омбудсмен.

Сапко отметил, что уже переговорил по телефону с близкими родственниками, которые направляли обращение в его адрес по поводу военнослужащих. Всем освобождённым предоставили возможность связаться со своими родными. В дальнейшем им должны оказать всю необходимую медицинскую и психологическую помощь.

По подсчётам Игоря Сапко, с начала года Минобороны РФ вернуло из плена уже более 1 тыс. российских военнослужащих.

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