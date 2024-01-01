Алёна Бронникова Из украинского плена вернули четырёх военнослужащих из Пермского края Обмен произошёл по схеме 150 на 150 Поделиться Твитнуть

Скриншот видео Минобороны РФ

В результате российско-украинского обмена военнопленными по формуле 150 на 150 накануне Нового года четверо жителей Пермского края вернутся домой. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Игорь Сапко.

«Из нашего списка вернулось четыре человека, все контрактники из Перми, Березников, Нытвы. Переговорил по телефону с близкими ребят: эмоции и слёзы, но это точно слёзы радости. Поблагодарил за проявленное терпение. Будем надеяться, что все наши земляки обязательно скоро будут дома», — написал чиновник на своей странице ВКонтакте.

Он также выразил благодарность федеральному омбудсмену Татьяне Москальковой и Минобороны за проделанную работу. И добавил, что освобождённые смогут встретить новый год на родной земле.

Напомним, в сентябре в результате обмена между военнопленными России и Украины 103 военнослужащих вернулись домой. Среди них были пять солдат-срочников из Прикамья.

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