Зарина Ситдикова Индексация пенсий, налоги, тарифы Обзор нововведений, которые вступают в силу с начала 2025 года Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Константин Долгановский

Повышение минимального размера оплаты труда, индексация пенсий, прогрессивная пятиступенчатая шкала НДФЛ, туристический налог, увеличение тарифов на проезд в пригородных электричках Прикамья и перераспределение полномочий в сфере комплексного развития территорий в регионе — рассказываем об основных изменениях, которые начинают действовать в новом году.

Рост зарплат

Одним из ключевых изменений 2025 года является повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ), который отныне составляет 22 440 руб. Ранее он был на уровне 16 242 руб. Нововведение повлечёт за собой рост заработной платы более чем 4,2 млн граждан России, среди которых большинство — работники бюджетной сферы. Увеличение МРОТ как базового показателя также повлечёт за собой рост размеров социальных выплат и пособий.

Повышение пенсий

С начала 2025 года в России традиционно проиндексированы пенсии. Пособия увеличатся на 7,3%. С учётом роста средний размер выплат в 2025 году увеличился на 1634,94 руб. и составит 23 481,22 руб. А страховая пенсия по старости возросла на 1683,17 руб. и превысит 24 тыс. руб. На эти цели из федерального бюджета будет затрачено порядка 10 944,71 млрд руб. (на 9,11% больше, чем в предыдущем году). Индексация пройдёт автоматически — никаких заявлений пенсионерам подавать для этого не нужно.

Доходы работающих пенсионеров

Одновременно с выплатами пенсионерам, которые находятся на заслуженном отдыхе, проиндексированы ежемесячные пособия работающих пенсионеров. При этом индексацию применяют не к выплачиваемой пенсии, а к её установленному размеру, который учитывает все повышения за периоды трудовой деятельности. Такой механизм позволит пенсионерам получить более существенную прибавку.

Налоги

В России начал действовать ряд налоговых изменений, который коснётся высокооплачиваемых работников, семей с детьми, бизнеса и пр. В частности, вводится пятиступенчатая шкала на доходы физических лиц (НДФЛ). Таким образом, размер налоговых отчислений теперь зависит от уровня заработной платы — чем больше гражданин получает, тем больше у него удержат средств в пользу государства. Всего введено пять ставок:

1. Действующая ставка НДФЛ 13% сохранена для доходов до 2,4 млн руб. в год, то есть до 200 тыс. руб. в месяц.

2. Под ставку 15% попадают доходы от 2,4 до 5 млн руб. в год. То есть заработок от 200 до 416,7 тыс. руб. в месяц.

3. Для доходов от 5 до 20 млн руб. в год установлена ставка 18%. Это зарплата от 416,7 тыс. руб. до 1,67 млн руб. в месяц.

4. Уровень ставки в 20% установлен для доходов от 20 до 50 млн руб. в год. В переводе на месяц — от 1,67 млн руб. до 4,17 млн руб.

5. Максимальный уровень ставки НДФЛ в 22% применяется к доходам от 50 млн руб. в год, или от 4,17 млн руб. в месяц и выше.

При этом прогрессивная шкала не касается нетрудовых доходов, зарплат участников СВО и «северных» выплат. Для этих категорий сохраняются ставки в размере 13-15%.

Для бизнеса ставка налога на прибыль повышена с 20 до 25%. При этом отменены оборотные сборы, такие как курсовые экспортные пошлины.

Удорожание госпошлин

С 1 января существенно увеличены размеры государственных пошлин. За расторжение брака каждый супруг заплатит пошлину 5 тыс. руб. вместо 650 руб. За смену имени, отчества или фамилии также придётся заплатить 5 тыс. вместо 1,6 тыс. руб. Помимо этого, увеличены госпошлины при сделках с недвижимостью: за регистрацию прав, обременений и прочего. Теперь размер обязательных отчислений зависит от кадастровой стоимости объекта: до 20 млн руб. — госпошлина составляет 4 тыс. руб.; больше 20 млн руб. — 0,02%, но не менее 0,02% от цены сделки и не более 500 тыс. руб.

Штрафы для водителей

С 1 января 2025 года в России увеличены штрафы за ряд нарушений правил дорожного движения (ПДД). В частности, штраф за отсутствие пристёгнутого ремня безопасности вырос с 1 до 1,5 тыс. руб. За управление в состоянии алкогольного опьянения и отказ от медосвидетельствования теперь будет взыскиваться 45 тыс. руб. вместо 30 тыс. руб. Минимальные штрафы за превышение скорости и несоблюдение требований дорожных знаков увеличены с 500 до 750 руб., максимальные — с 5 до 7,5 тыс. руб.

Водительские удостоверения

Принято решение вновь продлить действие водительских удостоверений. Таким образом, срок документов, который заканчивается в 2025 году, автоматически продлён на три года. Обращаться в ГИБДД за продлением не надо. Получать новое удостоверение или вносить изменения в имеющееся не нужно. Менять документ можно будет не раньше 2028 года.

Социальные медиа

Вступают в силу ограничения для блогеров с аудиторией более 10 тыс. подписчиков. С этого года им запрещено распространять рекламу на персональных страницах, которые не включены в перечень Роскомнадзора. Кроме того, такие блогеры не могут просить подписчиков о донатах. В случае нарушений владельцы площадок, где размещаются блоги, должны будут в течение суток ограничить доступ к странице после получения соответствующего распоряжения от надзорного ведомства.

Удорожание алкогольной продукции

С 1 января Минфин России увеличил минимальные отпускные, оптовые и розничные цены на крепкое спиртное. В частности, розничная стоимость бутылки водки 0,5 л крепостью 40% возросла с 299 до 349 руб., коньяка — с 556 до 651 руб., бренди и другого алкоголя, произведённого из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового, ромового дистиллятов, — с 403 до 472 руб.

Перерасчёт прожиточного минимума

С 1 января по решению правительства Пермского края средняя величина прожиточного минимума в регионе увеличена на 14,7% и составляет 16 314 руб. Для трудоспособного населения прожиточный минимум равен 17 782 руб. (+2285 руб. к 2024 году), для пенсионеров — 14 030 руб. (+1803 руб.), для детей — 15 825 руб. (+1732 руб.). Социальные выплаты с начала года проиндексируются автоматически, новые заявления подавать не нужно. Пересчитывать степень нуждаемости получающих пособия семей не будут.

Туристический налог

В ряде муниципалитетов Пермского края начал действовать новый доходный источник бюджета — туристический налог. Ставка по нему в текущем году составляет 1%, в 2026 году — 2%, в 2027-м — 3%, в 2028-м — 4%, а с 2029 года — 5%. Уплачивать его должны будут организации и физлица, которые оказывают услуги по предоставлению мест временного проживания. Такой налог, в частности, введён в Перми, а также в Соликамском, Губахинском, Краснокамском, Кочёвском, Горнозаводском, Чердынском, Красновишерском и Кунгурском округах.

Тарифы в электричках

В Пермском крае выросли цены на проезд в пригородных электропоездах. Постановление о новых тарифах было утверждено ещё в октябре 2024 года. Документом установлен экономически обоснованный уровень тарифа на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении, осуществляемые АО «Пермская пригородная компания» на территории Прикамья, в размере 6,01 руб. на 1 пассажира на 1 км. Стоимость поездки в пределах агломерации Пермь равна теперь 40 руб. Максимальная цена билета на человека (из Перми в 22 зону) составляет 598 руб.

Полномочия по КРТ

В Пермском крае полномочия в сфере комплексного развития территорий (КРТ) переданы в региональное министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности. Всего существует четыре вида комплексного развития: жилой и нежилой застройки, незастроенных территорий, по инициативе правообладателей. Ранее функции КРТ нежилой застройки и незастроенных территорий выполняло минимущества, а решением вопросов по комплексному развитию территории жилой застройки занимался региональный минстрой. Теперь все полномочия по КРТ осуществляются исключительно Министерством по управлению имуществом и граддеятельности Пермского края.

На уровень региона

С 1 января полномочия ЗАТО «Звёздный» по отоплению и тепловое имущество, находящееся в муниципальной собственности, переданы на уровень Пермского края. Таким образом региональные власти планируют урегулировать правоотношения в сфере теплоснабжения в населённом пункте и оперативно решать вопросы в указанной сфере. Решение принято на неограниченный срок.

Медицинские кадры

Вступили в силу поправки в краевую программу «Медицинские кадры Прикамья», которые расширяют категории работников отрасли, имеющих право на дополнительные выплаты. Изменения касаются больницы Коми-Пермяцкого округа, где есть потребность во врачах-хирургах и травматологах-ортопедах, а также операционных медсёстрах и медсёстрах-анестезистках. Им положены компенсации от 1 до 2 млн руб., а также частичные компенсации арендной платы по договору аренды (найма) жилья.

Удорожание билетов

С 1 января 2025 года стоимость билетов в городских автобусах в Добрянке увеличена на 14% и составит 40 руб. В прошлом году цена на проезд в городских маршрутах муниципального образования составляла 35 руб.

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