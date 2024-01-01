Алёна Бронникова Власти муниципалитета Прикамья одобрили передачу краю полномочий по теплоснабжению Полномочия ЗАТО «Звёздный» региону предлагается передать с 1 января Поделиться Твитнуть

Власти Прикамья предложили перераспределить полномочия по теплоснабжению между ЗАТО «Звёздный» и органами государственной власти региона. Законопроектом предлагается передать полномочия муниципалитета в данной сфере и имущество, находящееся в муниципальной собственности, на краевой уровень после окончания отопительного сезона 2024/25.

«Проект закона разработан в целях совершенствования системы регулирования правоотношений в сфере теплоснабжения. Стабилизация полномочий на уровне Пермского края позволит оперативно решать вопросы в указанной сфере и будет способствовать единообразию региональной политики и её совершенствованию», — рассказал на заседании инфраструктурного комитета Законодательного собрания Прикамья министр ЖКХ Артём Балахнин.

Он рассказал, что депутаты и мэрия Звёздного одобрили законопроект. Глава ведомства озвучил соответствующие решение думы и сопроводительное письмо главы администрации округа.

Законопроект предлагается принять в двух чтениях в ходе одного пленарного заседания краевого парламента 28 ноября. В случае его принятия закон вступит в силу на неограниченный срок с 1 января 2025 года.

В прошлом году в Прикамье также был принят закон о перераспределении полномочий между органами местного самоуправления Пермского муниципального округа и региональным правительством по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению.

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