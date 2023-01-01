Алёна Бронникова Комитет ЗС поддержал передачу полномочий в сфере ЖКХ от Пермского МО на уровень края Проект закона депутаты рассмотрят 30 ноября Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Комитет законодательного собрания Пермского края по развитию инфраструктуры поддержал законопроект о перераспределении полномочий Пермского муниципального округа по водоснабжению на уровень региона. Вопрос обсуждался на заседании 28 ноября.

Депутаты отметили, что принятие документа позволит оперативно решать вопросы в сфере передаваемых полномочий, а также установить единый подход к расчёту тарифов, которые сейчас у Пермского МО и Перми различаются.

Кроме того, глава Пермского муниципального округа Владимир Цветов направил министру ЖКХ Прикамья Артёму Балахнину 24 ноября письмо, в котором выразил одобрение инициативы и предложил включить норму, согласно которой порядок исполнения передаваемых полномочий должен быть установлен постановлением краевого правительства. Законопроект рассмотрят в двух чтениях на заседании парламента 30 ноября.

Законопроект был представлен губернатором Дмитрием Махониным в начале ноября. Документ предполагает перераспределение полномочий между органами местного самоуправления Пермского МО и региональным правительством по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению. Если законопроект будет принят, полномочия перейдут краю с 1 января 2024 года на неопределённый срок.

Ранее сообщалось, что глава Пермского МО подготовил отрицательное заключение по этому законопроекту. Экспертиза КСП показала отсутствие полной оценки всех финансовых затрат на осуществление инициативы. По мнению экспертов, существуют определённые риски реализации переданных полномочий в полном объёме, так как в проекте регионального бюджета на 2024-2026 годы не учтены бюджетные ассигнования отсутствующих схем водо- и теплоснабжения.





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