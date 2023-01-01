Глава Пермского МО Владимир Цветов изменил мнение о законопроекте губернатора Поделиться Твитнуть

Владимир Цветов / фото: perm-gid.ru

Глава Пермского муниципального округа Владимир Цветов поддержал законопроект, который предусматривает передачу полномочий по водоснабжению с местного на региональный уровень. Это указано в письме, направленном главой муниципалитета председателю краевого Законодательного собрания Валерию Сухих и главе краевого министерства жилищно-коммунального хозяйства Артему Балахнину. Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

В документе Цветов сообщает: «На основании результатов обсуждения предложений к проекту закона Пермского края «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления Пермского муниципального округа и органами государственной власти Пермского края», я сообщаю, что я в целом поддерживаю этот законопроект. Для единого толкования данного законопроекта предлагаю включить норму, согласно которой порядок исполнения передаваемых полномочий должен быть установлен постановлением Правительства Пермского края».

Законопроект был представлен губернатором Дмитрием Махониным в начале ноября. Документ предполагает перераспределение полномочий Пермского муниципального округа в пользу региональной власти в следующих аспектах: определение организации, ответственной за централизованное водоснабжение и водоотведение; утверждение схемы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения; утверждение и согласование технических заданий на разработку инвестиционных программ соответствующих организаций. Согласно тексту законопроекта, Пермский муниципальный округ может передать право собственности на имущество, предназначенное для осуществления указанных полномочий, в государственную собственность края. Если законопроект будет принят, полномочия будут переданы с 1 января 2024 года на неопределенный срок. Планируется, что депутаты рассмотрят данный законопроект в ноябре.

Ранее сообщалось, что глава Пермского МО подготовил отрицательное заключение по этому законопроекту. В своем отзыве Цветов сообщал, что законопроект «не может быть согласован», поскольку это приведёт к «нарушению единства и комплексному подходу в управлении указанных сфер коммунального хозяйства муниципального округа», кроме того, данный законопроект будет иметь негативное влияние на инвестиционную привлекательность муниципалитета: увеличатся сроки подключения новых строений к коммунальным сетям, а также сроки согласования инвестиционных программ. Глава округа отметил отсутствие финансово-экономического обоснования законопроекта, поэтому мэрия не может объективно оценить, как его принятие скажется на бюджете территории.

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