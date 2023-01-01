Максим Артамонов В ЗС поступил проект о передаче региону полномочий Перми в коммунальной сфере Документ рассмотрят в ноябре Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На рассмотрение депутатов Заксобрания Пермского края внесён проект закона о перераспределении полномочий Пермского муниципального округа на уровень региона в коммунальной сфере. Об этом сообщается в telegram-канале краевого парламента.

Если парламентарии поддержат этот проект, то региональные органы власти будут определять гарантирующую организацию централизованного водоснабжения и водоотведения, утверждать схемы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, а также утверждать и согласовывать техзадания на разработку инвестпрограмм профильных организаций.

В законопроекте говорится, что Пермский МО имеет право передать в собственность края имущество, которое предназначено для осуществления этих полномочий.

Полномочия могут перейти на региональный уровень с 1 января 2024 года на неограниченный срок.

Проект закона будет рассмотрен на пленарном заседании краевого парламента в ноябре.

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