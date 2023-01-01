Алёна Бронникова В администрации Пермского МО не поддержали законопроект о передаче части полномочий краю Перераспределение полномочий в коммунальной сфере предложил губернатор региона Поделиться Твитнуть

Администрация Пермского района

Константин Долгановский

На законопроект о перераспределении полномочий Пермского муниципального округа на уровень региона в коммунальной сфере поступил ответ от главы муниципалитета Владимира Цветова о том, что документ не может быть согласован. Соответствующая информация опубликована на сайте кабмина.

Владимир Цветов обращает внимание, что данная инициатива приведёт к нарушению единства и комплексного подхода в управлении указанных сфер. Сроки подключения новых коммунальных объектов увеличатся, а процедура взаимодействия между инвестором и различными органами муниципальной и государственной власти усложнится, в связи с чем инвестиционная привлекательность округа может снизиться. Кроме того, в документе отмечается отсутствие финансово-экономического обоснования к проекту закона, что мешает определить кадровые и финансовые последствия его принятия.

В администрации Пермского МО «Коммерсантъ-Прикамье» прокомментировали опубликованный документ. И добавили, что в целом поддерживают политику губернатора.

«Администрация округа встроена в систему региональной власти, обсуждение передачи полномочий в сфере ЖКХ на уровень края — обычный рабочий момент и диалог с правительством региона. Мы, безусловно, поддерживаем политику губернатора Пермского края» — сообщила пресс-секретарь главы округа Ольга Кейсер.

На рассмотрение депутатами Законодательного собрания Пермского края в начале ноября поступил законопроект о перераспределении полномочий между органами местного самоуправления Пермского муниципального округа и региональным правительством по тепло-, водоснабжению и водоотведению. В законопроекте говорится, что Пермский МО имеет право передать в собственность края имущество, которое предназначено для осуществления этих полномочий. Полномочия могут перейти на региональный уровень с 1 января 2024 года на неограниченный срок.





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