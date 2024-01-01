Зарина Ситдикова В Прикамье сразу на 14% вырастет цена на проезд в автобусах Добрянки Новый тариф начнёт действовать со следующего года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 1 января 2025 года стоимость билетов в городских автобусах в Добрянке увеличится на 14% и составит 40 руб. Об этом со ссылкой на данные местного перевозчика — Добрянское АТП — сообщает «Зори плюс».

В издании уточнили, что сейчас цена на проезд в городских маршрутах составляет 35 руб.

Ранее «Новый компаньон» писал о том, что стоимость билетов в общественном транспорте Перми поднимется до 40 руб. только с 15 апреля 2025 года. При этом, в отличие от Добрянки, тариф вырастет лишь на 8%, поскольку сейчас цена на проезд в пермских автобусах, трамваях и электробусах составляет 37 руб.

Согласно решению городских властей, стоимость проезда в общественном транспорте Перми должна пересматриваться ежегодно. Плановый размер повышения цены в апреле 2026 года — до 43 руб., а в апреле 2027 года — до 46 руб. Таким образом, через три года пермяки будут платить за одну поездку почти на 10 руб. больше, чем сейчас.

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