Весной следующего года власти Перми намерены поднять стоимость проезда до 40 рублей К 2027 году цена может вырасти до 46 рублей Поделиться Твитнуть

Алиса Окулова

С 15 апреля 2025 года стоимость проезда в городском общественном транспорте Перми может вырасти до 40 руб. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте мэрии.

В документе сообщается, что плановый размер повышения цены в апреле 2026 года — до 43 рублей, а в апреле 2027 года — до 46 руб. Таким образом, через три года пермяки будут платить за одну поездку почти на 10 руб. больше, чем сейчас (37 руб.).

Напомним, об увеличении цены за проезд в общественном транспорте до 40 руб. власти начали говорить в сентябре. В мэрии заявили, что «изменение подхода к регулированию тарифов повлечёт повышение качества транспортных услуг, а также поможет обновить подвижной состав и увеличить количество рейсов на линии».

Кроме того, повышение стоимости проезда чиновники объяснили удорожанием топлива и комплектующих, необходимостью индексирования зарплаты водителей.

Как ранее писал «Новый компаньон», в апреле этого года стоимость проезда в общественном транспорте Перми выросла с 35 до 37 руб. Пересадка по транспортной карте составляет 19 руб.

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