Пермские чиновники предложили повысить стоимость проезда в транспорте до 40 рублей Новый тариф могут ввести с апреля 2025 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Расчётная стоимость поездки в общественном транспорте Перми с весны следующего года будет составлять 40 рублей. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на пресс-службу администрации Перми.

По мнению чиновников, изменение подхода к регулированию тарифов повлечёт повышение качества транспортных услуг, а также поможет обновить подвижной состав и увеличить количество рейсов на линии.

Повышение цены объяснили удорожанием топлива и комплектующих, необходимостью индексирования зарплаты водителей.

При этом «сохраняется возможность экономии на оплате проезда при использовании проездных в размере 30-50% от разовой поездки», отметили в администрации.

Как ранее писал «Новый компаньон», представители дептранса предложили отказаться от практики, когда пассажиры могут покупать билет у водителей, а разовые билеты за наличные пермяки смогут приобрести только в пунктах продаж. При этом за наличные оплата будет выше, чем при оплате по транспортной карте.

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