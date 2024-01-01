В Перми откажутся от практики оплаты проезда в транспорте у водителей Также чиновники предлагают сделать дешевле проездные для школьников Поделиться Твитнуть

Анна Орлова

Департамент транспорта Перми представил предложения по корректировке системы оплаты проезда и борьбе с безбилетниками. Эти предложения чиновники дептранса озвучили во время круглого стола, участие в котором приняли депутаты гордумы, сотрудники мэрии, а также представители пермского крайсовпрофа и общественники.

Чтобы повысить культуры оплаты проезда в общественном транспорте у детей, предлагается сделать дешевле проездные для школьников с 5 по 11 классы на 30 %. С 1110 руб. до 777 руб.

Ещё одно предложение — совершенствование системы безналичной оплаты через мобильное приложение «Транспортная карта Перми», Bluetooth и СБП-счета. При этом цену оплаты проезда по безналу предлагается сделать ниже, чем за наличные.

Кроме этого, в дептансе заявили, что нужно отказаться от практики, когда пассажиры могут оплачивать проезд наличными у водителей. Чиновники сослались на опыт Москвы: уже четыре года в столице пассажиры наземного транспорта лишены такой возможности. Причина простая: безопасность поездки, а также скорость движения по маршруту. Почему в Перми не было принято такое решение раньше, в ведомстве не уточнили.

Напомним, в начале сентября глава Перми Эдуард Соснин в ходе прямого эфира анонсировал повышение тарифов на проезд в городском общественном транспорте. Чиновник заявил, что мэрия всё-таки предусматривает «поэтапное, небольшое повышение» стоимости проезда.

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