Власти Перми анонсировали повышение стоимости проезда в общественном транспорте Для экономии на поездках пермякам предложили активнее покупать проездные Поделиться Твитнуть

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Глава Перми Эдуард Соснин в ходе прямого эфира, который состоялся сегодня, анонсировал повышение тарифов на проезд в городском общественном транспорте. Соответствующий вопрос поступил от горожан. Чиновник заявил о том, что мэрия всё-таки предусматривает «поэтапное, небольшое повышение» стоимости проезда.

«К сожалению, да, изменения будут. Все прекрасно видят и понимают, как меняется экономическая ситуация, дорожает всё. При этом мы ничуть не снижаем нагрузку на бюджет. Я говорю честно, я не знаю, говорил ли я до этого: транспортная работа у нас в Перми абсолютно субсидируется из бюджета. То есть, если кто-то думает, что мы на билетах отбиваем все затраты, — конечно нет. У нас объём субсидирования остается на очень высоком уровне в краевом бюджете. Но поэтапное, небольшое повышение стоимости мы все-таки предусматриваем. Сейчас считаем, какое это повышение должно быть», — рассказал Соснин.

В связи с этим мэр посоветовал всем покупать проездные, потому что, по мнению чиновника, они оказываются выгоднее.

«Даже если просто разделить стоимость проездного на количество поездок, то можно ездить за 18 руб. У нас есть случай, когда некоторые жители города (купившие безлимитный проездной — Ред.) ездят на общественном транспорте, платя по 3 руб. за поездку. То есть если посчитать количество поездок, и проездной, который купили, — 3 руб. за поездку платят и ездят», — отметил градоначальник.

Эдуард Соснин также добавил, что сейчас чиновники мэрии обсуждают с депутатами думы инициативу о введении нового проездного для школьников 5-11 классов. Предполагается, что его цена будет ниже, чем на проездной на 30 дней. Ученики начальных классов могут ездить на общественном транспорте бесплатно.

Напомним, в апреле этого года стоимость проезда в общественном транспорте Перми выросла с 35 до 37 руб., пересадка по транспортной карте составляет 19 руб.

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