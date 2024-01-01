Алёна Бронникова Стоимость поездки в общественном транспорте Перми выросла до 37 рублей Пересадка по транспортной карте с сегодняшнего дня будет составлять 19 рублей Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

С сегодняшнего дня стоимость проезда в общественном транспорте Перми выросла с 35 до 37 руб., пересадка по транспортной карте будет составлять 19 руб. Также будет проиндексирована стоимость проездных. Как отмечали ранее в департаменте транспорта города, скидка по ним останется соразмерной относительно разовой поездки.

Проездной на 40 поездок будет стоить 1332 руб. Безлимит на день составит 139 руб., безлимит на 15 дней — 999 руб., безлимит на месяц — 1887 руб., безлимит на год — 14 430 руб. По данным администрации, для пассажиров, которые за год совершают по годовому проездному более 2 тыс. поездок, стоимость одной поездки составит всего 5-6 руб.

Об увеличении тарифов с 15 апреля на прошлой неделе напомнили в администрации Перми. Согласно новой методике расчёта, мэрия может повышать цену ежегодно без согласования с депутатами гордумы. Увеличение тарифа чиновники объясняют ростом цен на топливо, запчасти и необходимостью изменения зарплат водителей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.