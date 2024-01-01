В Перми власти напомнили о повышении стоимости проезда в транспорте до 37 рублей Представили новое тарифное меню и призвали покупать проездные Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 15 апреля в общественном транспорте Перми стоимость проезда возрастёт до 37 руб., а пересадка по транспортной карте будет составлять 19 руб. Об этом напомнили в пресс-службе городского департамента транспорта. Новая методика расчёта тарифа позволяет администрации города повышать цену за проезд ежегодно без согласования с депутатами Пермской думы.

Сейчас оплата за разовую поездку в автобусе или трамвае составляет 35 руб., а при пересадке — 18. Увеличение тарифа чиновники объясняют ростом цен на топливо, запчасти и необходимостью изменения зарплат водителей.

Также будет проиндексирована стоимость проездных, но они продолжат предоставлять соразмерную скидку относительно разовой поездки, отметили в дептрансе.

Так, проездной на 40 поездок будет стоить 1332 руб., безлимит на день — 139 руб., безлимит на 15 дней — 999 руб., безлимит на месяц — 1887 руб., безлимит на год — 14 430 руб.

До 15 апреля можно купить годовой проездной по старой цене, сэкономив на поездках в течение всего следующего года.

Фото: департамент транспорта Перми

В мэрии высчитали, что для пассажиров, которые за год совершают по годовому проездному более 2 тыс. поездок, стоимость одной поездки составляет всего 5-6 руб.

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