Штраф за езду в пьяном виде с 2025 года увеличится до 45 тысяч рублей Предложено поднять в 1,5 раза и другие штрафы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 1 января 2025 года в России могут увеличиться штрафы за нарушения правил дорожного движения (ПДД). Соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) предложило правительство, сообщает газета «Ведомости».

Штраф за отсутствие пристегнутого ремня безопасности вырастет с 1 до 1,5 тыс. руб.

За управление в состоянии алкогольного опьянения планируется взыскивать 45 тыс. руб. вместо предыдущих 30-ти. Аналогичные изменения затронут штрафы за уклонение от медосвидетельствования.

Также предлагается повысить штрафы за превышение скорости и несоблюдение требований дорожных знаков. Сейчас они варьируются от 500 до 5 тыс. руб., а новые ставки предложены в диапазоне от 750 до 7,5 тыс. руб. Наибольшие суммы будут взыскиваться в Москве и Санкт-Петербурге.

Проект также включает в себя изменения в штрафах за нанесение легкого и среднего вреда здоровью — они вырастут до 3,7—7,5 тыс. руб. и до 15—30 тыс. руб. соответственно, вместо 2,5—5 тыс. и 10—20 тыс. в действующих ставках.

Авторы инициативы предлагают изменить условия оплаты: водители смогут уплатить 75% штрафа в течение месяца, вместо существующей возможности уплатить половину взыскания в течение 20 дней.

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