Алёна Бронникова Прожиточный минимум в Пермском крае увеличится на 14,7% Власти установили величину прожиточного минимума на 2025 год Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Правительство Пермского края утвердило величину прожиточного минимума в регионе на 2025 год. По словам министра труда и социального развития Павла Фокина, по сравнению с 2024 годом этот показатель увеличится на 14,7%. Об этом сообщается на сайте краевого правительства.

«Увеличение размера прожиточного минимума на душу населения, по сравнению с 2024 годом, составило 14,7%, что соответствует темпам роста прогнозной величины прожиточного минимума на душу населения в целом по РФ. Величина устанавливается в субъектах ежегодно и определяется исходя из среднероссийского показателя с учётом коэффициента региональной дифференциации», — отметил глава ведомства.

Так, в 2025 году прожиточный минимум в среднем на душу населения в Пермском крае вырастет по сравнению с текущим показателем на 2 тыс. руб. и составит 16 314 руб. Для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 17 782 руб. (+2285 руб. к 2024 году), для пенсионеров — 14 030 руб. (+1803 руб.), для детей — 15 825 руб. (+1732 руб.).

Постановление вступит в силу с 1 января и будет действительно до 31 декабря 2025 года. Отмечается, что социальные выплаты с начала года проиндексируются автоматически, новые заявления подавать не нужно. Пересчитывать степень нуждаемости получающих пособия семей не будут.

В текущем году прожиточный минимум в среднем на душу населения был установлен в 14 034 руб. По сравнению с предыдущим показателем рост величины составил 6%.

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