В следующем году прожиточный минимум в Пермском крае увеличится на 6% Средняя его величина на душу населения превысит 14 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

ТАСС

Правительство Пермского края установило новую величину прожиточного минимума на 2024 год. В среднем на душу населения она составит 14 034 руб., тогда как сейчас – 13 225 руб. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на документ, опубликованный на сайте губернатора.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум установлен в размере 15 297 руб., для пенсионеров – 12 069 руб., для детей – 13 948 руб.

Напомним, размер прожиточного минимума учитывается при определении права на получение мер социальной поддержки и объёма государственной помощи (доплат, субсидий, пособий и пр.).

В этом году средняя величина прожиточного минимума на душу населения была увеличена на 3% по сравнению с 2022 годом.

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