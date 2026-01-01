От тихого созерцания до мегарейва Афиша недели 27 июля — 2 августа Поделиться Твитнуть

Выставка ароматических трав организована в Пермском краеведческом музее в рамках празднования 175-летия Николая Васильевича Мешкова. В вазонах разместились различные сорта мяты, а также розмарин, лаванда, шалфей и другие зеленые экспонаты, которые посетители могут трогать и мять, чтобы ощутить на руках запах пряных растений.

Александр Дядик, научный сотрудник Пермского краеведческого музея:

— На выставке представлены как весьма распространённые травы, так и продукты современной селекции, в том числе мяты с различными ароматами. Например, пестролистая мята с запахом ананаса — у этого растения очень необычный и яркий вид и приятный аромат, который раскрывается в солнечную погоду, когда эфирные масла испаряются и насыщают воздух.

С 2021 года Пермский краеведческий музей совместно с ботаническим садом ПГНИУ реализует проект «Сад Мешкова»: в музее возрождают цветники, которые когда-то были разбиты во дворе особняка Николая Мешкова.

На сцене — лауреаты джазовых конкурсов и фестивалей Валерий Чакон (гитара), Александр Ярофеев (кахон, пальмас и перкуссия) и Эль Глорио (труба). В программе концерта — все оттенки фламенко: от глубокой меланхолии до зажигательных ритмов. Прозвучат концертные пьесы Пако де Лусия, Висенте Амиго, Маноло Франко, Хуана Гомеса (Чикуело), а также авторские композиции Валерия Чакона. Будут продемонстрированы жанры и стили фламенко: булерия — импровизационный стиль, один из самых быстрых, весёлых и ритмичных, непременный атрибут испанских праздников; таранта — свободная и медленная мелодия, погружающая в чувственную меланхолию; тангильо — один из самых легких, жизнерадостных стилей фламенко, отличается синкопированным, «подпрыгивающим» ритмом; солеа пор булерия — стиль фламенко, демонстрирующий филигранную виртуозность: трагическая глубина в начале композиции плавно переходит в зажигательный ритм фиесты; румба — слияние андалусского фламенко с кубинскими мотивами; алегриас — один из самых жизнерадостных, солнечных и виртуозных стилей фламенко; фаррука — один из самых драматичных и ритмически четких стилей фламенко, строгий и величественный; а также авторские фантазии и импровизации Валерия Чакона.

Для Лидии Ерохиной, приехавшей в наш город десять лет назад, Пермь оказалась явлением особенным, ассоциированным с силой, энергией и мощью природы и особенно дерева. Своё восприятие современной жизни и мира вокруг Лидия Ерохина ярко передаёт в самых разнообразных, часто неожиданных произведениях и образах. Наблюдая то, что видят многие вокруг себя, она показывает всё это как нечто совершенно особенное. От классических живописных форм она легко переходит к условным и почти абстрактным, свободно включает приёмы декоративных росписей в почти документальные изображения, активно использует фактуру дерева. В композициях и пейзажах Лидии Ерохиной возникают образы реальной жизни Перми и Пермского края, показанные сквозь призму доброго, открытого и немного наивного восприятия.

Выставка по итогам 11 сезона работы арт-резиденции Фонда MaxArt в Перми — художественное исследование региона от четырёх авторов из разных городов России. Иван Михайлов в работе «Открытки из Перми» через фотографию исследует неочевидную визуальность города — фиксирует то, что уходит, и то, что остаётся незамеченным. Серия переосмысляет жанр городской открытки, предлагая увидеть Пермь через детали, фрагменты и нетипичные ракурсы. Лидия Ильчук через живопись, скульптуру и фотографию обращается к природным объектам Пермского края — деревьям и лишайникам, рассматривая их как носителей памяти и свидетелей процессов, существующих за пределами человеческого масштаба времени. Яна Арбузова в проекте «Панорама Пермского края» собирает впечатления, исторические факты и личные наблюдения в разрастающееся графическое полотно. Работа представляет регион как многослойное пространство, где соединяются разные времена и точки зрения. Катя Браунс через фотопечать на металле исследует промышленное наследие города и то, как горнозаводская логика продолжает формировать современный облик Перми.

Фэнтези-боевик Кристофера Нолана вызвал огромный ажиотаж и волну горячих обсуждений по всему миру. В ролях: Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Зендея и другие звёзды. Главный блокбастер сезона будет показан в Перми в рамках так называемого «предсеансного обслуживания»: на одном сеансе с «Одиссеей» будет демонстрироваться «Матч Акпарса» — российский короткометражный спортивный фильм 2026 года режиссера Максима Брызгалова.

Пермская синематека продолжает праздновать 85-летие легендарного японского режиссера Хаяо Миядзаки. Культовое приключенческое фэнтези «Ведьмина служба доставки» было снято по мотивам одноименного романа японской писательницы Эйко Кадоно. Фильм вышел в 1989 году и стал первым крупным коммерческим успехом студии Ghibli. Юная ведьма Кики по древней традиции должна покинуть родной дом на целый год, чтобы научиться самостоятельной жизни. Вместе со своим верным котом Дзидзи она отправляется в большой приморский город, где открывает собственную службу доставки. Кики сталкивается с трудностями взросления, одиночеством и поиском себя. «Ведьмина служба доставки» считается одной из самых личных и теплых работ Хаяо Миядзаки. Картина поднимает темы независимости, творческого кризиса, эмоционального выгорания и необходимости находить свое место в мире.

31 июля во Всеволодо-Вильве завершится Всероссийская арт-резиденция керамистов с участием мастеров из Екатеринбурга, Губахи, Перми, Первоуральска, Томска, Петрозаводска, Соликамска, Стерлитамака и Черноисточинска. Художники будут осваивать культурное пространство посёлка Всеволодо-Вильва и выйдут за его пределы — в Александровский округ. Этой древней земле есть что помнить: 280 млн лет назад здесь плескалось Пермское море, напоминанием о котором служат известняки пермского периода и отпечатки древней фауны на них; в XVI веке Артемий Бабинов прознал дорогу за Урал, которая соединила Соликамск и новый город Верхотурье, а Строгановы обустроили Яйвинский острожек и соляные варницы по речкам Усолка и Игум. Эти и многие другие сюжеты из истории Александровского района и предстоит воплотить художникам в глине. На фестивале авторские изделия предстанут в виде выставок, мастер-классов, шоу; кульминацией станет обжиг большой скульптуры. В музыкальной программе участвуют «Душа Гардарики» (этноинструменты, вокал), «Серьёзно?» (молодёжный инди-рок), «Хорус-квартет» с песнями народов мира, «Балакирь» (неофолк под балалайки и электронику), JACKIE KOMUTATSU (электронная музыка, уводящая в ночь).

Юбилейная программа по случаю 20-летия проекта "Камва". Выходные на природе в окружении друзей и хорошей музыки. В 12:00 1 августа начнет работу ярмарка мастеров: одежда, украшения, изделия из дерева и глины, сладости и полезности, куклы и шаманские бубны. В дневной музыкальной программе: мультиинструментальная музыка и женские голоса группы «Пальчик мимо» (Пермь), легенда пермской рок-музыки Селёда и группа «Джамахирия» (Пермь), проект Moroshkä/Морошка (Петрозаводск — Санкт-Петербург) — живой танцевально-романтический кач, разбавленный этническими мотивами, Маша Корепанова — особый гость, исполнительница старинных крезей северных удмуртов и бесермян. В 17:00 шоу «Этномодно» — дефиле гостей в нарядах в стиле «этно». Вечерняя музыкальная программа: Sage (Екатеринбург) — древний инструмент диджериду и широкий диапазон вокальных техник с погружением в аутентичные жанры; «Аскетикс» (Петрозаводск) — музыкальные эксперименты в стиле фьюжн; Эдуард Андриянов и проект «Гости» (Пермь) — глубокая атмосферная электронная музыка с элементами этники, этно-эмбиента и саунд-дизайна; группа тёмного фолка «Очелье Сороки» (Москва) — путешествие в мир архаичных образов, древних тайн и забытых истин. В 22:00 в вечерних сумерках — магическое действо обжига глиняной скульптуры. Под звуки диджериду и ритмы барабанов появится Хранитель Горы — огненная скульптура художника Марины Еркович. Ночная танцевальная программа: DJ Casto/Диджей Касто (Пермь) и питерский электронный проект «Самосад бенд». 2 августа, 8:00 — йога, цигун, северная ходьба, прогулки по экотропам и бег с инструктором; 11:00 — джем-сейшен музыкантов первого дня и вручение подарков создателям арт-кемпинга «Дом там, где я».

Третий ежегодный фестиваль музыки в стилях Bass House, Drum&Bass, UK Garage, Bassline и техно, организованный пермским независимым лейблом Sight by Sight. Фестиваль будет идти с вечера, всю ночь и до утра — 15 часов карнавала под открытым небом на трёх сценах с 45 артистами. Обещаны карнавальная стилистика, перформансы, карнавальные костюмы, фудкорт от лучших заведений Перми, VIP-зона с доступом за сцену, разнообразные активности и зоны отдыха.

Хэдлайнером фестиваля объявлен Грязный Рамирес, также известный как RAM — один из самых быстрых, техничных и неоднозначных рэп-исполнителей России. Кроме того, в лайнапе Kashin, Gancher&Ruin, Monista, Folkpro, Ozma, Lowriderz и Smoky D, а также другие исполнители — от пермских резидентов до гостей из Питера, Екатеринбурга, Пятигорска, Новосибирска и даже Якутии.

Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон»

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